Кевін Костнер показав рідкісний кадр з шістьма дітьми (фото)

На сімейному фото був відсутній лише син актора Ліам. Загалом у Костнера є семеро спадкоємців.

69-річний американський актор Кевін Костнер показав рідкісний знімок, на якому він позує з шістьма зі своїх семи дітей на пляжі після свята Дня подяки 2024. Сімейними кадрами зірка серіалу "Єллоустоун" поділився в Instagram.

Костнер позував разом зі своєю 38-річною дочкою Лілі, 36-річним сином Джо, 14-річною дочкою Грейс, 15-річним сином Хейсом, 40-річною донькою Енні і 17-річним сином Кейденом.

"Сподіваюся, ви чудово провели День подяки з людьми, яких найбільше любите", — написав актор своїм 1,8 млн підписників в Instagram.

"У верхній частині мого списку "вдячний за" є багато дійсно, дійсно особливих спогадів, які я мав зі своїми дітьми цього року", — додав Кевін.

На сімейному фото був відсутній 28-річний син актора Ліам Костнер, який народився у 1996 році під час коротких стосунків із Бріджит Руні.

Кевін Костнер з дітьми

Дворазовий володар "Оскара" став батьком своїх трьох старших дітей під час 16-річного шлюбу з колишньою дружиною Сінді Костнер, який закінчився в 1994 році.

Троє молодших дітей зірки екрану народилися у 18-річному шлюбі з Крістін Баумгартнер, який закінчився у 2023 році.

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кевін Костнер викликав чутки про роман із Шерон Стоун.

Також Фокус писав про скандальне розлучення Кевіна Костнера з Крістін Баумгартнер.