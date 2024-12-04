"Кто это?": поклонники раскритиковали Донателлу Версаче за отредактированные фото

Версаче никогда открыто не подтверждала, что делала пластическую операцию, ее лицо, похоже, сильно изменилось за эти годы. Многие считают, что она делала инъекции ботокса, подтяжку лица и увеличила губы.

Поклонники раскритиковали модельера Донателлу Версаче за то, что она сильно отредактировала свои фотографии с благотворительной гала-премьеры мюзикла Элтона Джона "Дьявол носит Prada" в Лондоне в минувшие выходные, сообщает Page Six.

Серией фотографий с мероприятия Донателла поделилась в Instagram. 69-летняя сестра покойного модельера Джанни Версаче, основателя роскошного модного дома Versace, продемонстрировала свою подтянутую фигуру, позируя перед камерами одна в золотом блестящем мини-платье и с такими знаменитостями, как Ванесса Уильямс, Анна Винтур и Элтон Джон. На одном из снимков Версаче, стоящая рядом с черным внедорожником, выглядела "неузнаваемой", как отметили некоторые фанаты в комментариях.

"Донателла заказала новое лицо, кто это?" — написал один человек в X, увидев отредактированный снимок. Кроме того, некоторые из ее подписчиков предположили, что Версаче, возможно, сделала пластическую операцию, чтобы выглядеть моложе. Но большинство фанатов считают, что она просто применила немного "переборщила" с фотошопом.

"Ложная тревога, лицо Донателлы Версаче все то же самое, просто у кого-то было свободное время, и он поработал над фотошопом", — прокомментировал другой из поклонников знаменитости.

Хотя светская львица никогда открыто не подтверждала, что делала пластическую операцию, ее лицо, похоже, сильно изменилось за эти годы. Многие пластические хирурги считают, что на протяжении многих лет она делала инъекции ботокса, подтяжку лица и филлеры для губ. В интервью 2010 года Версаче заявила, что не верит в "естественный" внешний вид женщины. "Я даже не знаю, какой у меня натуральный цвет. Натуральный? Что такое натуральный? Что это такое? Для меня натуральность имеет отношение к овощам" — сказала она тогда.

Ранее сообщалось, что Кайя Гербер и Донателла Версаче сыграли рок в рекламной кампании Versace.