"Хто це?": шанувальники розкритикували Донателлу Версаче за відредаговані фото

Версаче ніколи відкрито не підтверджувала, що робила пластичну операцію, її обличчя, схоже, сильно змінилося за ці роки. Багато хто вважає, що вона робила ін'єкції ботокса, підтяжку обличчя і збільшила губи.

Шанувальники розкритикували модельєрку Донателлу Версаче за те, що вона добряче відредагувала свої фотографії з благодійної гала-прем'єри мюзиклу Елтона Джона "Диявол носить Prada" в Лондоні минулими вихідними, повідомляє Page Six.

Серією фотографій із заходу Донателла поділилася в Instagram. 69-річна сестра покійного модельєра Джанні Версаче, засновника розкішного модного дому Versace, продемонструвала свою підтягнуту фігуру, позуючи перед камерами сама в золотій блискучій мінісукні і з такими знаменитостями, як Ванесса Вільямс, Анна Вінтур і Елтон Джон. На одному зі знімків Версаче, що стоїть поруч із чорним позашляховиком, мала "невпізнанний вигляд", як зазначили деякі фанати в коментарях.

"Донателла замовила нове обличчя, хто це?" — написала одна людина в X, побачивши відредагований знімок. Крім того, деякі з її підписників припустили, що Версаче, можливо, зробила пластичну операцію, щоб виглядати молодшою. Але більшість фанатів вважають, що вона просто застосувала трохи "переборщила" з фотошопом.

"Хибна тривога, обличчя Донателли Версаче все те ж саме, просто у когось був вільний час, і він попрацював над фотошопом", — прокоментував інший із шанувальників знаменитості.

Хоча світська левиця ніколи відкрито не підтверджувала, що робила пластичну операцію, її обличчя, схоже, сильно змінилося за ці роки. Багато пластичних хірургів вважають, що протягом багатьох років вона робила ін'єкції ботокса, підтяжку обличчя і філери для губ. В інтерв'ю 2010 року Версаче заявила, що не вірить у "природний" зовнішній вигляд жінки. "Я навіть не знаю, який у мене натуральний колір. Натуральний? Що таке натуральний? Що це таке? Для мене натуральність має відношення до овочів" — сказала вона тоді.

Раніше повідомлялося, що Кайя Гербер і Донателла Версаче зіграли рок у рекламній кампанії Versace.