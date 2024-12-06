"Остановились выпить кофе": известную группу ограбили через 10 минут после начала тура в США (фото)

Отмечается, что группа из 6 человек запланировала тур по США в этом месяце, но она не успела даже дать первый концерт, потому что их гастрольный фургон сломали на заправочной станции в Валлехо.

Британскую инди-группу Sportsteam неизвестные ограбили с использованием оружия через 10 минут после того, как музыканты отправились в концертный тур. Об этом пишет ВВС.

Отмечается, что группа из 6 человек запланировала тур по США в этом месяце, но она не успела даже дать первый концерт, потому что их гастрольный фургон сломали на заправочной станции в Валлехо, Калифорния.

В соцсетях они опубликовали видео вместе с коротким рассказом о том, что произошло, когда они остановились на дороге выпить кофе

"Только что ограбили под дулом оружия через 10 минут после тура по США", — написали они.

На видео видно, как сломали их белый фургон, и кто-то кричит "слезьте" и "зайдите внутрь" Starbucks, где остановились участники группы.

"Остановились выпить кофе. Мужчина вбегает и говорит, что какие-то ребята врезаются в фургон. Выбежал, чтобы попытаться остановить это и найти ребят в масках, которые грабят фургон. Начинают кричать, и они достают пистолет", — рассказали музыканты.

Как рассказали Sky News злоумышленники украли камеры, ноутбуки, мониторы-вкладыши и другие личные вещи. Фронтмен Алекс Райс сказал, что у трех участников группы украли паспорта.

Несмотря на пережитый шок, группа была твердо настроена, что шоу должно продолжаться.

"Потеряли много личного снаряжения, но они не забрали инструменты, поэтому ехали в Сакраменто играть сегодня вечером. Они могут забрать наши коммутаторы Nintendo, но они никогда не смогут забрать нашу способность играть рок-песни про автомагистрали.

Напомним, что группа Metallica опубликовала кадры с бандуристом-военнослужащим ВСУ. Заслуженный артист Украины Тарас Столяр вместе с другими музыкантами, которые сейчас стали военными, сыграли 170 концентров во время гастролей в США.