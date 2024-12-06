"Зупинилися випити кави": відомий гурт пограбували за 10 хвилин після початку туру в США (фото)

Зазначається, що гурт з 6 осіб запланував тур по США цього місяця, але він не встиг навіть дати перший концерт, бо їхній гастрольний фургон зламали на заправній станції у Валлехо.

Британський інді-гурт Sportsteam невідомі пограбували із використанням зброї через 10 хвилин після того, як музиканти вирушили в концертний тур. Про це пише ВВС.

Зазначається, що гурт з 6 осіб запланував тур по США цього місяця, але він не встиг навіть дати перший концерт, бо їхній гастрольний фургон зламали на заправній станції у Валлехо, Каліфорнія.

У соцмережах вони опублікували відео разом із короткою розповіддю про те, що сталося, коли вони зупинилися на дорозі випити кави

"Щойно пограбували під дулом зброї через 10 хвилин після туру по США", — написали вони.

На відео видно, як зламали їхній білий фургон, і хтось кричить "злазьте" та "зайдіть усередину" Starbucks, де зупинилися учасники гурту.

"Зупинилися випити кави. Чоловік вбігає і каже, що якісь хлопці врізаються у фургон. Вибіг, щоб спробувати зупинити це та знайти хлопців у масках, які грабують фургон. Починають кричати, і вони дістають пістолет", — розповіли музиканти.

Як розповіли Sky News зловмисники поцупили камери, ноутбуки, монітори-вкладиші та інші особисті речі. Фронтмен Алекс Райс сказав, що у трьох учасників групи вкрали паспорти.

Попри пережитий шок, група була твердо налаштована, що шоу має тривати.

"Втратили багато особистого спорядження, але вони не забрали інструментів, тому їхали в Сакраменто грати сьогодні ввечері. Вони можуть забрати наші комутатори Nintendo, але вони ніколи не зможуть забрати нашу здатність грати рок-пісні про автомагістралі.

Нагадаємо, що гурт Metallica опублікував кадри із бандуристом-військовослужбовцем ЗСУ. Заслужений артист України Тарас Столяр разом з іншими музикантами, які нині стали військовими, зіграли 170 концентрів під час гастролей у США.