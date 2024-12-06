Скарлетт Йоханссон в бархатном платье посетила гала-вечер в Нью-Йорке (фото)

Актриса продемонстрировала элегантный образ. Скарлетт Йоханссон вместе со своим мужем мило позировала для фотографий.

Американская актриса, певица и модель Скарлетт Йоханссон в шикарном платье посетила ежегодный гала-концерт Музея искусств в Нью-Йорке. Мероприятие состоялось вечером 5 декабря в Музее естественной истории в Верхнем Вест-Сайде на Манхэттене, сообщает Daily Mail.

Для звездного мероприятия Скарлетт выбрала длинное черное бархатное платье с v-образным вырезом в зоне декольте, расклешенной юбкой и молнией на спине. Облегающий силуэт наряд выгодно подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ обладательница двух "Оскаров" и пяти "Золотых глобусов" дополнила черными туфлями-лодочками на металлической шпильке с открытой пяткой и роскошными украшениями – массивными серьгами-подвесками и жемчужным колье-чокером с морганитом от индийского ювелирного дома Sabyasachi. Йоханссон собрала волосы в гладкий высокий пучок и сделала вечерний макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями и черной подводкой, а губы накрасила коралловой помадой. Скарлетт посетила торжество со своим мужем Колином Джостом.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост Фото: Getty Images

На гала-вечере присутствовали многие знаменитости: Алек и Хилария Болдуин, Пол Мескал, Билл Беличик, Кенан Томпсон, Марчелло Эрнандес, Сара Шерман, Боуэн Янг, Стив Мартин и другие.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что Скарлетт Йоханссон в стильном брючном костюме вышла в свет.