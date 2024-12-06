Скарлетт Йоганссон в оксамитовій сукні відвідала гала-вечір у Нью-Йорку (фото)

Акторка продемонструвала елегантний образ. Скарлетт Йоганссон разом зі своїм чоловіком мило позувала для фото.

Американська акторка, співачка і модель Скарлетт Йоганссон у шикарній сукні відвідала щорічний гала-концерт Музею мистецтв у Нью-Йорку. Захід відбувся ввечері 5 грудня в Музеї природної історії у Верхньому Вест-Сайді на Мангеттені, повідомляє Daily Mail.

Для зіркового заходу Скарлетт обрала довгу чорну оксамитову сукню з v-подібним вирізом у зоні декольте, розкльошеною спідницею і блискавкою на спині. Обтислий силует вбрання вигідно підкреслив її струнку фігуру. Свій образ володарка двох "Оскарів" і п'яти "Золотих глобусів" доповнила чорними туфлями-човниками на металевій шпильці з відкритою п'ятою і розкішними прикрасами — масивними сережками-підвісками і перловим кольє-чокером з морганітом від індійського ювелірного дому Sabyasachi. Йоганссон зібрала волосся в гладкий високий пучок і зробила вечірній макіяж, підкресливши очі коричневими тінями і чорною підводкою, а губи нафарбувала коралловою помадою. Скарлетт відвідала торжество зі своїм чоловіком Коліном Джостом.

Скарлетт Йоганссон і Колін Джост Фото: Getty Images

На гала-вечорі були присутні багато знаменитостей: Алек і Гіларія Болдвін, Пол Мескал, Білл Белічик, Кенан Томпсон, Марчелло Ернандес, Сара Шерман, Боуен Янг, Стів Мартін та інші.

Раніше, 27 листопада, повідомлялося, що Скарлетт Йоганссон у стильному брючному костюмі вийшла у світ.