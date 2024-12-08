Самые распространенные цвета глаз: чем уникален каждый оттенок (фото)

Какими бы не были глаза, ваш личный стиль, правильный цвет волос, а также дополнительный макияж действительно могут подчеркнуть цвет и заставить их сиять.

Говорят, что глаза — это зеркало души, и это правильно, поскольку нет двух абсолютно одинаковых пар глаз. На самом деле, эта уникальность делает глаза такими красивыми, а цвет ваших глаз — это одна из отличительных черт, которую люди замечают сразу. Наиболее распространенные цвета глаз это — карий, янтарный, голубой, зеленый и серый, пишет Glam. Итак, давайте рассмотрим каждый из распространенных цветов глаз.

Карие глаза

У Джулии Робертс карие глаза Фото: Getty Images

Среди наиболее распространенных цветов глаз — карие глаза. Примерно у 70–80 % людей в мире карие глаза. Темнота или светлота ваших карих глаз зависит от того, сколько света пропускает концентрация меланина в ваших глазах, а также от того, как он отражает этот свет обратно. Вот почему существует такой большой диапазон разнообразия в том, как выглядят карие глаза. Темно-карие глаза обычно бывают у людей с более темным тоном кожи. Кроме того, карие глаза чаще всего встречаются в более теплых регионах. Вот почему этот цвет глаз особенно распространен в Южной и Восточной Азии и Африке.

Около 5% людей в мире имеют карие глаза, что делает этот цвет глаз довольно распространенным среди людей как европейского, так и ближневосточного происхождения. Карими глазами могут похвастаться такие знаменитости как Джессика Альба, Натали Портман, Моника Беллучи, Джулия Робертс и другие.

Янтарные глаза

У Дженнифер Лопес янтарные глаза Фото: Getty

Янтарные глаза трудно распознать, поэтому их легко спутать с карими глазами. Вот почему их часто не включают в список цветов глаз. Однако один из способов распознать янтарные глаза — это заметить, выглядят ли глаза более цельно золотистыми или даже желтоватыми, а не окрашенными вкраплениями коричневого и зеленого, как карие глаза. Можно сказать, что янтарные глаза — это как раз те идеальные золотисто-карие глаза, о которых пишут все песни о любви. Они встречаются примерно у 5% населения мира и особенно распространены среди людей азиатского, испанского и южноафриканского происхождения. Такие популярные знаменитости, как Джастин Бибер, Дженнифер Лопес и Николь Ричи, имеют янтарные глаза.

Голубые глаза

У Брэда Питта голубые глаза Фото: Getty Images

Этот цвет глаз может показаться обычным, но на самом деле он встречается реже, чем мы думаем. Хотя голубые глаза бывают разных оттенков, в голубых глазах нет синего пигмента. Скорее, глаза приобретают свой голубой оттенок в зависимости от того, сколько света попадает и отражается радужной оболочкой. Вот почему голубые глаза могут выглядеть очень по-разному в зависимости от освещения.

Есть теория, что люди с голубыми глазами, могли на самом деле иметь одного общего предка, который жил где-то шесть или десять тысяч лет назад. Сегодня этот цвет глаз особенно распространен в Северной Европе. Только около 8% населения мира имеют голубые глаза. Звезды Голливуда Дженнифер Энистон, Эд Ширан, Элайджа Вуд, Тейлор Свифт, Брэд Питт, Марго Робби и многие другие являются счастливыми обладателями голубых глаз.

Зеленые глаза

У Кристен Стюарт зеленые глаза Фото: Getty Images

Зеленые глаза на самом деле это идеальное сочетание карих и голубых глаз. Хотя этот цвет глаз развивается в течение нескольких месяцев после рождения, в нем больше меланина, чем в голубых глазах. Из-за этого, а также из-за того, как свет отражается от радужной оболочки, глаза кажутся разными оттенками зеленого, например изумрудный и светло-зеленый.

Только около 2% населения мира имеют зеленые глаза. У женщин больше шансов иметь зеленые глаза, чем у мужчин. Этот цвет глаз также популярен у известных персонажей фильмов и книг, таких как Гарри Поттер, Женщина-кошка и Рапунцель. Их знаменитостей зеленые глаза у Кристен Стюарт, Скарлетт Йоханссон, Эммы Стоун, Джессики Бил, Дрю Бэрримор и других.

Серые глаза

У Шарлиз Терон серые глаза Фото: Getty Images

Серые глаза могут показаться редкими, однако, примерно у 3% населения мира этот цвет глаз, что делает его более распространенным, чем зеленые глаза. Часто этот цвет глаз может казаться голубовато-серым у женщин и зеленовато-серым у мужчин. Конечно, внешний вид серых глаз также может меняться, чтобы казаться светлее или темнее в зависимости от освещения и того, сколько света отражается от радужной оболочки.

Серые глаза особенно распространены среди людей из Северной и Восточной Европы. Серыми глазами природа наделила таких знаменитостей: Шарлиз Терон, Эмили Дидонато, Одейю Раш, Меган Фокс, Барбару Палвин, Алексис Бледел и других.

Гетерохроматические глаза

У Джейн Сеймур есть гетерохромия Фото: Getty Images

Разный цвет глаз в каждом глазу, что называется гетерохромией. Это генетическая мутация, которая возникает из-за различного распределения меланина в каждом глазу. Такая особенность обычно не влияет на способность человека видеть.

Что уникально в гетерохромии, так это то, что она может также иметь множество различных форм. Например, у вас может быть два совершенно разных цвета глаз, например, один глаз карий, а другой зеленый, что называется полной гетерохромией. А может быть частичная гетерохромия, когда ваши глаза имеют неравномерное распределение двух цветов либо в одном, либо в обоих глазах. Хорошая новость о разном цвете глаз заключается в том, что вы можете попробовать разные виды макияжа, чтобы дополнить каждый глаз, и смешивать и сочетать различные стили.

Звезды мирового шоу-бизнеса, у которых есть гетерохромия: Джейн Сеймур, Генри Кавилл, Кейт Босуорт, Элис Ив, Сара МакДэниэл, Джош Хендерсон, Элизабет Беркли.

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