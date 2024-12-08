Найпоширеніші кольори очей: чим унікальний кожен відтінок (фото)

Якими б не були очі, ваш особистий стиль, правильний колір волосся, а також додатковий макіяж дійсно можуть підкреслити колір і змусити їх сяяти.

Кажуть, що очі — це дзеркало душі, і це правильно, оскільки немає двох абсолютно однакових пар очей. Насправді, ця унікальність робить очі такими красивими, а колір ваших очей — це одна з відмінних рис, яку люди помічають одразу. Найпоширеніші кольори очей це — карий, бурштиновий, блакитний, зелений і сірий, пише Glam. Отже, давайте розглянемо кожен із поширених кольорів очей.

Карі очі

У Джулії Робертс карі очі Фото: Getty Images

Серед найпоширеніших кольорів очей — карі очі. Приблизно у 70-80 % людей у світі карі очі. Темрява або світлота ваших карих очей залежить від того, скільки світла пропускає концентрація меланіну у ваших очах, а також від того, як він відбиває це світло назад. Ось чому існує такий великий діапазон різноманітності в тому, який вигляд мають карі очі. Темно-карі очі зазвичай бувають у людей із темнішим тоном шкіри. Крім того, карі очі найчастіше зустрічаються в більш теплих регіонах. Ось чому цей колір очей особливо поширений у Південній і Східній Азії та Африці.

Близько 5% людей у світі мають карі очі, що робить цей колір очей досить поширеним серед людей як європейського, так і близькосхідного походження. Карими очима можуть похвалитися такі знаменитості, як Джессіка Альба, Наталі Портман, Моніка Беллучі, Джулія Робертс та інші.

Бурштинові очі

У Дженніфер Лопес бурштинові очі Фото: Getty

Бурштинові очі важко розпізнати, тому їх легко сплутати з карими очима. Ось чому їх часто не включають до списку кольорів очей. Однак один зі способів розпізнати бурштинові очі — це помітити, чи виглядають очі більш цілісно золотистими або навіть жовтуватими, а не забарвленими вкрапленнями коричневого і зеленого, як карі очі. Можна сказати, що бурштинові очі — це якраз ті ідеальні золотисто-карі очі, про які пишуть усі пісні про кохання. Вони трапляються приблизно у 5% населення світу й особливо поширені серед людей азіатського, іспанського та південноафриканського походження. Такі популярні знаменитості, як Джастін Бібер, Дженніфер Лопес і Ніколь Річі, мають бурштинові очі.

Блакитні очі

У Бреда Пітта блакитні очі Фото: Getty Images

Цей колір очей може здатися звичайним, але насправді він зустрічається рідше, ніж ми думаємо. Хоча блакитні очі бувають різних відтінків, у блакитних очах немає синього пігменту. Швидше, очі набувають свого блакитного відтінку залежно від того, скільки світла потрапляє і відбивається райдужною оболонкою. Ось чому блакитні очі можуть виглядати дуже по-різному залежно від освітлення.

Є теорія, що люди з блакитними очима, могли насправді мати одного спільного предка, який жив десь шість або десять тисяч років тому. Сьогодні цей колір очей особливо поширений у Північній Європі. Лише близько 8% населення світу мають блакитні очі. Зірки Голлівуду Дженніфер Еністон, Ед Ширан, Елайджа Вуд, Тейлор Свіфт, Бред Пітт, Марго Роббі та багато інших є щасливими володарями блакитних очей.

Зелені очі

У Крістен Стюарт зелені очі Фото: Getty Images

Зелені очі насправді це ідеальне поєднання карих і блакитних очей. Хоча цей колір очей розвивається протягом кількох місяців після народження, у ньому більше меланіну, ніж у блакитних очах. Через це, а також через те, як світло відбивається від райдужної оболонки, очі здаються різними відтінками зеленого, наприклад смарагдовий і світло-зелений.

Лише близько 2% населення світу мають зелені очі. У жінок більше шансів мати зелені очі, ніж у чоловіків. Цей колір очей також популярний у відомих персонажів фільмів і книг, таких як Гаррі Поттер, Жінка-кішка і Рапунцель. Серед знаменитостей зелені очі у Крістен Стюарт, Скарлетт Йоганссон, Емми Стоун, Джесіки Біл, Дрю Беррімор та інших.

Сірі очі

У Шарліз Терон сірі очі Фото: Getty Images

Сірі очі можуть здатися рідкісними, однак, приблизно у 3% населення світу цей колір очей, що робить його більш поширеним, ніж зелені очі. Часто цей колір очей може здаватися блакитно-сірим у жінок і зеленувато-сірим у чоловіків. Звичайно, зовнішній вигляд сірих очей також може змінюватися, щоб здаватися світлішим або темнішим залежно від освітлення і того, скільки світла відбивається від райдужної оболонки.

Сірі очі особливо поширені серед людей з Північної та Східної Європи. Сірими очима природа наділила таких знаменитостей: Шарліз Терон, Емілі Дідонато, Одейю Раш, Меган Фокс, Барбару Палвін, Алексіс Бледел та інших.

Гетерохроматичні очі

У Джейн Сеймур є гетерохромія Фото: Getty Images

Різний колір очей у кожному оці, що називається гетерохромією. Це генетична мутація, яка виникає через різний розподіл меланіну в кожному оці. Така особливість зазвичай не впливає на здатність людини бачити.

Що унікально в гетерохромії, так це те, що вона може також мати безліч різних форм. Наприклад, у вас може бути два абсолютно різних кольори очей, наприклад, одне око каре, а інше зелене, що називається повною гетерохромією. А може бути часткова гетерохромія, коли ваші очі мають нерівномірний розподіл двох кольорів або в одному, або в обох очах. Хороша новина про різний колір очей полягає в тому, що ви можете спробувати різні види макіяжу, щоб доповнити кожне око, і змішувати та поєднувати різні стилі.

Зірки світового шоу-бізнесу, у яких є гетерохромія: Джейн Сеймур, Генрі Кавілл, Кейт Босуорт, Еліс Ів, Сара МакДеніел, Джош Гендерсон, Елізабет Берклі.

Раніше, 14 серпня, Фокус писав про те, чому у вашої кішки очі різного кольору.