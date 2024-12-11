Перед домом звезды реалити-шоу образовался огромный провал (видео)

Сейчас Лиам Рирдон ищет новое жилье для себя и живет в съемном жилье.

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25-летний Лиам Рирдон, звезда реалити-шоу "Остров любви" вынужден был покинуть свой дом после того, как перед его домом в ​​Мертир-Тидвиле, Южный Уэльс, образовалась глубокая воронка диаметром свыше 15 метров. Это произошло еще 1 декабря, но о том, что в доме рядом с местом происшествия жила знаменитость, стало известно после того, как Лиам рассказал эту историю в подкасте, который ведет вместе со своей девушкой Милли Корт.

Яма впервые появилась в субботу, 30 ноября, как небольшая трещина, но уже к утру воскресенья она выросла до гигантских размеров, "захватив" почти всю дорогу. Подъездная дорожка одного из домов начала проваливаться, вызывая страх у местных жителей.

По словам Лиама, он завтракал с отцом и сестрой, когда "передняя стена и ворота исчезли" в огромной воронке. После случившегося Рирдон и его семья стали "фактически бездомными", поскольку не могут вернутся в свое жилье, которому грозит снос.

"Я сам до сих пор не могу в это поверить. Недавно мы продали наш семейный дом и переехали в этот несколько месяцев назад. Мы снимаем дом. У нас на подъездной дорожке огромная 60-футовая воронка (18 метров)", – пожаловался он.

Мужчина отметил, что накануне проезжал по тому месту, где образовалась воронка, около 11 утра. В тот момент асфальт еще был цел:

"В 14:00 мне позвонили и сказали, что в конце нашей подъездной дороги образовалась небольшая воронка. С тех пор все становилось все хуже и хуже. Мы были в доме в воскресенье утром, завтракали, и вдруг наши входные ворота и стена исчезли. Можно было услышать, как исчезает стук дороги. Я пил кофе, ел йогурт и яйца, и все кричали нам, чтобы мы убирались. Нам пришлось собрать чемодан и просто убираться".

Теперь он снял дом через Airbnb и думает, куда переехать.

В свою очередь Милли призналась: узнав о случившемся с Лиамом, их друзя сразу подумали, что он их разыгрывает.

Причиной образования воронки стало обрушение водопропускной трубы, конструкции, которая позволяет воде течь под дорогами и железными дорогами. Жителям, которые были вынуждены жить в отелях и арендовать жилье через Airbnb, разрешили вернуться в свои дома, чтобы забрать одежду и другие вещи, но жить там пока невозможно. Сейчас все соответствующие службы изучают дальнейшие возможные риски.

Так выглядит место провала у дома Рирдона

Лиам и Милли выиграли седьмой сезон "Острова любви" в 2021 году и прожили в отношениях год, прежде чем ненадолго расстаться в июле 2022 года. Но с тех пор они помирились и стали крепнуть, а Милли недавно призналась, что готова вывести их отношения на новый уровень.

Лиам Рирдон и Милли Корт

Ранее Фокус писал, что звезда реалити-шоу показала результат похудения на 226 кг.