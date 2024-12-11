Перед будинком зірки реаліті-шоу утворився величезний провал (відео)

Наразі Ліам Рірдон шукає нове житло для себе і живе в орендованому житлі.

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25-річний Ліам Рірдон, зірка реаліті-шоу "Острів кохання", змушений був покинути свій дім після того, як перед його будинком у Мертір-Тідвілі, Південний Уельс, утворилася глибока воронка діаметром понад 15 метрів. Це сталося ще 1 грудня, але про те, що в будинку поруч із місцем події жила знаменитість, стало відомо після того, як Ліам розповів цю історію в подкасті, який веде разом зі своєю дівчиною Міллі Корт.

Яма вперше з'явилася в суботу, 30 листопада, як невелика тріщина, але вже до ранку неділі вона виросла до гігантських розмірів, "захопивши" майже всю дорогу. Під'їзна доріжка одного з будинків почала провалюватися, викликаючи страх у місцевих жителів.

За словами Ліама, він снідав із батьком і сестрою, коли "передня стіна і ворота зникли" у величезній воронці. Після того, що сталося, Рірдон і його сім'я стали "фактично бездомними", оскільки не можуть повернуться у своє житло, якому загрожує знесення.

"Я сам досі не можу в це повірити. Нещодавно ми продали наш сімейний будинок і переїхали в цей кілька місяців тому. Ми знімаємо будинок. У нас на під'їзній доріжці величезна 60-футова воронка (18 метрів)", — поскаржився він.

Чоловік зазначив, що напередодні проїжджав тим місцем, де утворилася вирва, близько 11 ранку. У той момент асфальт ще був цілий:

"О 14:00 мені зателефонували і сказали, що наприкінці нашої під'їзної дороги утворилася невелика воронка. Відтоді все ставало дедалі гірше й гірше. Ми були в будинку в неділю вранці, снідали, і раптом наші вхідні ворота та стіна зникли. Можна було почути, як зникає стукіт дороги. Я пив каву, їв йогурт і яйця, і всі кричали нам, щоб ми забиралися. Нам довелося зібрати валізу і просто забиратися".

Тепер він зняв будинок через Airbnb і думає, куди переїхати.

Зі свого боку Міллі зізналася: дізнавшись про те, що трапилося з Ліамом, їхні друзі відразу подумали, що він їх розігрує.

Причиною утворення вирви стало обвалення водопропускної труби, конструкції, яка дозволяє воді текти під дорогами та залізницями. Мешканцям, які були змушені жити в готелях та орендувати житло через Airbnb, дозволили повернутися до своїх домівок, щоб забрати одяг та інші речі, але жити там поки що неможливо. Наразі всі відповідні служби вивчають подальші можливі ризики.

Так виглядає місце провалу біля будинку Рірдона

Ліам і Міллі виграли сьомий сезон "Острова кохання" 2021 року і прожили у стосунках рік, перш ніж ненадовго розлучитися в липні 2022 року. Але відтоді вони помирилися й стали міцнішати, а Міллі нещодавно зізналася, що готова вивести їхні стосунки на новий рівень.

Ліам Рірдон і Міллі Корт

Раніше Фокус писав, що зірка реаліті-шоу показала результат схуднення на 226 кг.