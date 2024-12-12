Знаменитая телеведущая переехала в Великобританию после победы Трампа: о ком речь

Эллен и ее жена Порция купили дом в районе, где живут много знаменитостей, включая Дэвида и Викторию Бекхэм, Кейт Мосс, Патрика Стюарта, Элизабет Херли и Дэмиена Херста.

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66-летняя американская телеведущая Эллен Дедженерес и ее жена Порция де Росси переехали из солнечной Калифорнии в Котсуолдс, залитую дождем английскую сельскую местность, после того, как Дональд Трамп победил на выборах. Их новый фермерский дом уже пострадал от наводнения, но это не заставило женщин вернуться в США, пишет Daily Mail.

Эллен была замечена папарацци, когда прогуливалась по деревне со своей 51-летней женой, укутавшись в темно-синюю куртку. На ней также были синие джинсы, резиновые сапоги и темно-синяя шерстяная шапка.

В конце ноября в сети появились кадры, где видно, что территория вокруг их 43-акрового дома затоплена паводковой водой после нескольких дней проливных дождей и ветра со скоростью до 80 миль в час во время шторма Берт в Великобритании. Дороги стали непроходимыми из-за полутораметрового уровня воды после того, как приток реки Темзы рядом с их жильем вышел из берегов.

Несмотря на проблемы из-за наводнения, пара обустраивается в своей новой жизни в Англии после того, как эмигрировала из Соединенных Штатов в знак протеста против победы Дональда Трампа на выборах.

Эллен со своей женой Патрицие обживаются в Англии

Пару уже видели в кафе и пабах, в том числе в новом пабе и ресторане Джереми Кларксона под названием The Farmer's Dog, где их часто не узнают.

Жители деревни, где поселились женщины, до сих пор недоумевают, почему они захотели променять свою жизнь в Калифорнии на унылую английскую погоду, хотя район, куда они переехали, известен как анклав знаменитостей.

Здесь есть недвижимость Дэвида и Виктории Бекхэм, Кейт Мосс, Патрика Стюарта, Элизабет Херли и Дэмиена Херста.

Американские СМИ в прошлом месяце сообщили, что Эллен и Порция, которые жертвовали деньги на обреченную избирательную кампанию Камалы Харрис, решили "убраться к черту" после победы Трампа.

Поговаривают, что они были в восторге от своей новой собственности, которая включает в себя вертолетную площадку и бассейн. Поместье настолько им понравилось, что Эллен и Порция были готовы заплатить на 2,5 миллиона фунтов стерлингов больше запрашиваемой цены.

Их дом изначально был построен как фермерский, а 15 лет назад переоборудован в современный роскошный особняк с шестью спальнями и четырьмя ванными комнатами.

Тут есть тренажерный зал, игровые комнаты и отдельные офисы с коттеджем с одной спальней и гаражом на пять отсеков на его территории. Дом может похвастаться внешними амбарами, соединенными с главным зданием через застекленные проходы.

"Это действительно красивый дом. Это такое типично английское место, в которое они, американцы, влюбились, хотя они могут забыть о гламурной ночной жизни и погоде Южной Калифорнии. Сам район очень тихий, некоторые могут даже сказать скучный, так как там не так много дел, особенно в холодные месяцы, но в этом районе много знаменитостей", – рассказал один из местных жителей.

Ранее Фокус писал, что после победы Трампа женщины в знак протеста начали отказываться от секса.