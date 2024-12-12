Знаменита телеведуча переїхала до Великої Британії після перемоги Трампа: про кого йдеться

Еллен і її дружина Порція купили будинок у районі, де живуть багато знаменитостей, включно з Девідом і Вікторією Бекхем, Кейт Мосс, Патріком Стюартом, Елізабет Герлі та Деміеном Герстом.

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66-річна американська телеведуча Еллен Дедженерес та її дружина Порція де Россі переїхали із сонячної Каліфорнії до Котсуолдса, залитої дощем англійської сільської місцевості, після того, як Дональд Трамп переміг на виборах. Їхній новий фермерський будинок уже постраждав від повені, але це не змусило жінок повернутися до США, пише Daily Mail.

Еллен була помічена папараці, коли прогулювалася селом зі своєю 51-річною дружиною, закутавшись у темно-синю куртку. На ній також були сині джинси, гумові чоботи і темно-синя вовняна шапка.

Наприкінці листопада в мережі з'явилися кадри, де видно, що територія навколо їхнього 43-акрового будинку затоплена паводковою водою після кількох днів проливних дощів і вітру зі швидкістю до 80 миль на годину під час шторму Берт у Великій Британії. Дороги стали непрохідними через півтораметровий рівень води після того, як притока річки Темзи поруч із їхнім житлом вийшла з берегів.

Незважаючи на проблеми через повінь, пара облаштовується у своєму новому житті в Англії після того, як емігрувала зі Сполучених Штатів на знак протесту проти перемоги Дональда Трампа на виборах.

Еллен зі своєю дружиною Патрицією обживаються в Англії

Пару вже бачили в кафе і пабах, зокрема в новому пабі і ресторані Джеремі Кларксона під назвою The Farmer's Dog, де їх часто не впізнають.

Жителі села, де оселилися жінки, досі дивуються, чому вони захотіли проміняти своє життя в Каліфорнії на сумну англійську погоду, хоча район, куди вони переїхали, відомий як анклав знаменитостей.

Тут є нерухомість Девіда і Вікторії Бекхем, Кейт Мосс, Патріка Стюарта, Елізабет Герлі та Деміена Герста.

Американські ЗМІ минулого місяця повідомили, що Еллен і Порція, які жертвували гроші на приречену виборчу кампанію Камали Гарріс, вирішили "забратися під три чорти" після перемоги Трампа.

Подейкують, що вони були в захваті від своєї нової власності, яка включає в себе вертолітний майданчик і басейн. Маєток настільки їм сподобався, що Еллен і Порція були готові заплатити на 2,5 мільйона фунтів стерлінгів більше від запитуваної ціни.

Їхній будинок спочатку був побудований як фермерський, а 15 років тому переобладнаний на сучасний розкішний маєток із шістьма спальнями і чотирма ванними кімнатами.

Тут є тренажерна зала, ігрові кімнати та окремі офіси з котеджем з однією спальнею і гаражем на п'ять відсіків на його території. Будинок може похвалитися зовнішніми коморами, з'єднаними з головною будівлею через засклені проходи.

"Це справді гарний будинок. Це таке типово англійське місце, в яке вони, американці, закохалися, хоча вони можуть забути про гламурне нічне життя і погоду Південної Каліфорнії. Сам район дуже тихий, дехто може навіть сказати нудний, оскільки там не так багато справ, особливо в холодні місяці, але в цьому районі багато знаменитостей", — розповів один із місцевих жителів.

Раніше Фокус писав, що після перемоги Трампа жінки на знак протесту почали відмовлятися від сексу.