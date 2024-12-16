Легенда индийской музыки скончался в 73 года (фото, видео)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отреагировал на смерть музыканта и назвал покойного "настоящим гением".

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Четырехкратный обладатель премии "Грэмми" и икона классической индийской музыки Закир Хуссейн скончался на 74-м году жизни от идиопатического легочного фиброза, сообщает ВВС со ссылкой на заявление его семьи. Он умер в больнице Сан-Франциско.

Боольше всего Хуссейн прославился своей игрой на табле, небольшом парном барабане, основном ударном инструменте в индийской классической музыке североиндийской традиции. Исторически она рассматривалась как аккомпанемент к основному выступлению хиндустанцев. Он превратил табу в основной инструмент своего шоу, и за мастерство исполнения его отметили второй по величине гражданской наградой в Индии под названием Падма Вибхушан.

Как только стало известно о смерти музыканта, множество людей, в том числе первые люди Индии выразили свою скорбь по этому поводу.

Премьер-министр Нарендра Моди назвал покойного "настоящим гением, который произвел революцию в мире индийской классической музыки", а музыкант Наян Гхош, играющий на ситаре и табла, который дружил с Хуссейном 60 лет, назвал новость о его кончине "разрушительной".

Английский гитарист Джон Маклафлин, выступавший с Хуссейном в группе Shakti, описал его как "короля, в чьих руках ритм становился магией". Лауреат премии "Грэмми" композитор Рики Кей назвал его "одним из величайших музыкантов и личностей, которых когда-либо рождала Индия".

Индия оплакивает музыканта Фото: Getty

Путь к славе

Закир Хуссейн родился в Мумбае, а первым учителем музыки для него стал его отец Устад Алларакхи Хан, который сам виртуозно играл на табле. Неудивительно, что будущая икона росла в атмосфере музыки 24 часа в сутки. Уже к семи годам он выступал на концертах вместе с отцом.

В 2018 году Хуссейн говорил своему биографу, которую зовут Насрин Мунни Кабир:

"С семи лет я сидел на сцене с Аббой, пока он играл со многими великими людьми. Для меня это был живой опыт, и он позволил мне впитать все, что я слышал за эти годы".

Когда Закир стал подростком, ему удалось выступить с легендарным индийским ситаристом и композитором Пандитом Рави Шанкаром, а к 19 годам он давал более 150 концертов в год как в Индии, так и за рубежом. Он выступал как соло, так и в сотрудничестве с другими известными артистами. Среди них – Джордж Харрисон из The Beatles, виолончелист Йо-Йо Ма и Ван Моррисон.

Хуссейн не только гастролировал, но и активно работал в киноиндустрии, где внес вклад в саундтреки к нескольким фильмам.

Творческие заслуги музыканта отмечены наградами. Его альбом 1992 года Planet Drum с барабанщиком Микки Хартом выиграл "Грэмми" в первой категории "Лучший альбом мировой музыки". Всего у него было семь номинаций на эту премию.

Выступление Закира Хуссейна, 1985 год

Несмотря на мировую славу, Хуссейн оставался скромным.

"Это привлекательность музыки, а не моя. Я поклонник музыки, который представляет ее перед людьми", – говорил он.

По словам Насрин Мунни Кабир, Закир стал "одним из самых востребованных аккомпаниаторов лучших индийских классических музыкантов и танцоров". Но за последние 20 лет он перестал аккомпанировать известным именам, вместо этого играя в основном с молодыми музыкантами и помогая им пробиться на сцену.

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