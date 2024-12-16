Легенда індійської музики помер у 73 роки (фото, відео)

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відреагував на смерть музиканта і назвав покійного "справжнім генієм".

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Чотириразовий володар премії "Греммі" та ікона класичної індійської музики Закір Хуссейн помер на 74-му році життя від ідіопатичного легеневого фіброзу, повідомляє ВВС із посиланням на заяву його сім'ї. Він помер у лікарні Сан-Франциско.

Найбільше Хуссейн прославився своєю грою на табле, невеликому парному барабані, основному ударному інструменті в індійській класичній музиці північноіндійської традиції. Історично вона розглядалася як акомпанемент до основного виступу хіндустанців. Він перетворив табу на основний інструмент свого шоу, і за майстерність виконання його відзначили другою за величиною цивільною нагородою в Індії під назвою Падма Вібхушан.

Щойно стало відомо про смерть музиканта, безліч людей, зокрема перші люди Індії, висловили свою скорботу з цього приводу.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді назвав покійного "справжнім генієм, який здійснив революцію у світі індійської класичної музики", а музикант Наян Гхош, що грає на ситарі та табла та товаришував із Хуссейном 60 років, назвав новину про його смерть "руйнівною".

Англійський гітарист Джон Маклафлін, який виступав з Хуссейном у групі Shakti, описав його як "короля, в чиїх руках ритм ставав магією". Лауреат премії "Греммі" композитор Рікі Кей назвав його "одним із найвидатніших музикантів і особистостей, яких коли-небудь народжувала Індія".

Індія оплакує музиканта Фото: Getty

Шлях до слави

Закір Хуссейн народився в Мумбаї, а першим учителем музики для нього став його батько Устад Алларакхі Хан, який сам віртуозно грав на пігулці. Не дивно, що майбутня ікона росла в атмосфері музики 24 години на добу. Уже до семи років він виступав на концертах разом із батьком.

У 2018 році Хуссейн говорив своєму біографу, яку звуть Насрін Мунні Кабір:

"Із семи років я сидів на сцені з Аббою, поки він грав із багатьма великими людьми. Для мене це був живий досвід, і він дозволив мені увібрати все, що я чув за ці роки".

Коли Закір став підлітком, йому вдалося виступити з легендарним індійським ситаристом і композитором Пандітом Раві Шанкаром, а до 19 років він давав понад 150 концертів на рік як в Індії, так і за кордоном. Він виступав як соло, так і у співпраці з іншими відомими артистами. Серед них — Джордж Гаррісон з The Beatles, віолончеліст Йо-Йо Ма і Ван Моррісон.

Хуссейн не тільки гастролював, а й активно працював у кіноіндустрії, де зробив внесок у саундтреки до кількох фільмів.

Творчі заслуги музиканта відзначені нагородами. Його альбом 1992 року Planet Drum із барабанщиком Міккі Гартом виграв "Греммі" в першій категорії "Найкращий альбом світової музики". Загалом у нього було сім номінацій на цю премію.

Виступ Закіра Хуссейна, 1985 рік

Попри світову славу, Хуссейн залишався скромним.

"Це привабливість музики, а не моя. Я шанувальник музики, який представляє її перед людьми", — говорив він.

За словами Насрін Мунні Кабір, Закір став "одним із найбільш затребуваних акомпаніаторів найкращих індійських класичних музикантів і танцюристів". Але за останні 20 років він перестав акомпанувати відомим іменам, натомість грає здебільшого з молодими музикантами і допомагає їм пробитися на сцену.

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