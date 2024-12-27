Дуа Липа засветила помолвочное кольцо (фото)

Певица и актер встречаются с января этого года, однако о своем романе предпочитают широко не распространяться.

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На Олимпе мирового шоу-бизнеса, вероятно, стало больше на одну невесту и жениха. Появились предположения, что 29-летняя британская певица Дуа Липа получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, 34-летнего актера Каллума Турнера. О радостном событии знаменитость как бы между прочим намекнула в Instagram, "случайно" засветив помолвочное кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце.

Среди снимков, посвященных дому и духу Рождества есть фото, где Дуа сидит на стуле, аккуратно сложив руки на коленях, и заветное кольцо невозможно не заметить.

Карусель изображений запечатлела праздничное тепло ее праздничных торжеств, включая сцены роскошного ужина, упаковки подарков и времени, проведенного с близкими друзьями.

"Домой на праздники, посылаю вам всем так много любви", – подписала певица свой пост.

На фото Дуа Липа засветила "то самое кольцо"

Больше никаких официальных заявлений пара, которая встречается с января этого года, не делала, однако кольцо спровоцировало волну слухов. Каллум, наиболее известный по своей роли в фильме "Фантастические твари и где они обитают", мог сделать предложение во время праздничного сезона.

Впервые певица и актер были замечены на премьере его шоу Apple TV+, Masters of the Air, которое проходило в Avra ​​в Беверли-Хиллз.

"Она была в центре внимания на вечеринке… [и] можно было увидеть уютно устроившейся с парнем… и медленно танцующей всю ночь напролет", – писал таблоид TMZ.

Влюбленные не раскрывали свой роман для прессы, но на свой подход к любви ЛИпа намекнула в январском интервью Rolling Stone.

"Я думаю, что знакомства в целом немного запутанны. Либо через друзей друзей, либо через людей, которым вы доверяете, вы можете познакомиться с новыми людьми, потому что знакомства на самом деле не так просты, когда вы, я полагаю, публичный человек", – говорила она.

Ранее Фокус писал, что Дуа Липа в облегающем спортивном платье снялась для новой рекламной кампании Puma.