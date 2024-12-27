Дуа Ліпа засвітила обручку для заручин (фото)
Співачка й актор зустрічаються із січня цього року, проте про свій роман воліють широко не поширюватися.
На Олімпі світового шоу-бізнесу, ймовірно, побільшало на одну наречену і нареченого. З'явилися припущення, що 29-річна британська співачка Дуа Ліпа отримала пропозицію руки і серця від свого коханого, 34-річного актора Каллума Турнера. Про радісну подію знаменитість ніби між іншим натякнула в Instagram, "випадково" засвітивши каблучку для заручин з великим діамантом на безіменному пальці.
Серед знімків, присвячених дому та духу Різдва, є фото, де Дуа сидить на стільці, акуратно склавши руки на колінах, і заповітну каблучку неможливо не помітити.
Карусель зображень закарбувала святкове тепло її святкових урочистостей, включно зі сценами розкішної вечері, пакуванням подарунків і часу, проведеного з близькими друзями.
"Додому на свята, посилаю вам усім так багато любові", — підписала співачка свій пост.
Більше жодних офіційних заяв пара, яка зустрічається із січня цього року, не робила, проте обручка спровокувала хвилю чуток. Каллум, найвідоміший за своєю роллю у фільмі "Фантастичні тварини і де вони мешкають", міг освідчитися під час святкового сезону.
Вперше співачка і актор були помічені на прем'єрі його шоу Apple TV+, Masters of the Air, яке проходило в Avra в Беверлі-Гіллз.
"Вона була в центрі уваги на вечірці... [і] можна було побачити, як вона затишно влаштувалася з хлопцем... і повільно танцювала всю ніч безперервно", — писав таблоїд TMZ.
Закохані не розкривали свій роман для преси, але на свій підхід до кохання Ліпа натякнула в січневому інтерв'ю Rolling Stone.
"Я думаю, що знайомства загалом трохи заплутані. Або через друзів друзів, або через людей, яким ви довіряєте, ви можете познайомитися з новими людьми, тому що знайомства насправді не такі прості, коли ви, я вважаю, публічна людина", — говорила вона.
Раніше Фокус писав, що Дуа Ліпа в облягаючій спортивній сукні знялася для нової рекламної кампанії Puma.