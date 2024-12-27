Дуа Ліпа засвітила обручку для заручин (фото)

Співачка й актор зустрічаються із січня цього року, проте про свій роман воліють широко не поширюватися.

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На Олімпі світового шоу-бізнесу, ймовірно, побільшало на одну наречену і нареченого. З'явилися припущення, що 29-річна британська співачка Дуа Ліпа отримала пропозицію руки і серця від свого коханого, 34-річного актора Каллума Турнера. Про радісну подію знаменитість ніби між іншим натякнула в Instagram, "випадково" засвітивши каблучку для заручин з великим діамантом на безіменному пальці.

Серед знімків, присвячених дому та духу Різдва, є фото, де Дуа сидить на стільці, акуратно склавши руки на колінах, і заповітну каблучку неможливо не помітити.

Карусель зображень закарбувала святкове тепло її святкових урочистостей, включно зі сценами розкішної вечері, пакуванням подарунків і часу, проведеного з близькими друзями.

"Додому на свята, посилаю вам усім так багато любові", — підписала співачка свій пост.

На фото Дуа Ліпа засвітила "ту саму каблучку"

Більше жодних офіційних заяв пара, яка зустрічається із січня цього року, не робила, проте обручка спровокувала хвилю чуток. Каллум, найвідоміший за своєю роллю у фільмі "Фантастичні тварини і де вони мешкають", міг освідчитися під час святкового сезону.

Вперше співачка і актор були помічені на прем'єрі його шоу Apple TV+, Masters of the Air, яке проходило в Avra в Беверлі-Гіллз.

"Вона була в центрі уваги на вечірці... [і] можна було побачити, як вона затишно влаштувалася з хлопцем... і повільно танцювала всю ніч безперервно", — писав таблоїд TMZ.

Закохані не розкривали свій роман для преси, але на свій підхід до кохання Ліпа натякнула в січневому інтерв'ю Rolling Stone.

"Я думаю, що знайомства загалом трохи заплутані. Або через друзів друзів, або через людей, яким ви довіряєте, ви можете познайомитися з новими людьми, тому що знайомства насправді не такі прості, коли ви, я вважаю, публічна людина", — говорила вона.

Раніше Фокус писав, що Дуа Ліпа в облягаючій спортивній сукні знялася для нової рекламної кампанії Puma.