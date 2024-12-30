Джеффа Безоса заметили на свидании с Лорен Санчес на фоне слухов о свадьбе (фото)

Недавно начали ходить слухи о планах пары пожениться на Рождество. Церемония якобы должна была бы обойтись в 600 млн долларов.

Related video

Американского миллиардера Джеффа Безоса заметили на свидании с его невестой Лорен Санчес. Об этом пишет Daily Mail.

Основатель Amazon и его избранница провели время в Аспене, штат Колорадо. Влюбленные держались за руки.

Бывшая ведущая новостей была в пушистой серо-черной шляпе и длинной черной шубе. Наряд Лорен сочетала с черными ботинками.

Под ним невеста Джеффа Безоса надела черное боди. Свой стильный образ она дополнила черно-белой сумочкой.

Между тем миллиардер носил серую ковбойскую шляпу и солнцезащитные очки. Его одежда состояла из черного пиджака поверх темно-синей рубашки и синих джинсов.

Джефф Безос и Лорен Санчес

Отметим, что основатель Amazon сделал предложение своей возлюбленной в мае 2023 года после пяти лет отношений. До этого он долгое время был женат на Маккензи Скотт.

В последнее время ходили слухи об их свадьбе. Впрочем, пара отрицает домыслы. Джефф Безос якобы должен был провести церемонию на ранчо Данбар Кевина Костнера. А свадьба должна была бы обойтись влюбленным в 600 миллионов долларов.

Напомним, Джефф Безос опроверг слухи о свадьбе с Лорен Санчес.

Ранее Фокус писал, что Джефф Безос с невестой посетили конференцию для миллиардеров.