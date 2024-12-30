Джеффа Безоса помітили на побаченні з Лорен Санчес на фоні чуток про весілля (фото)

Нещодавно почали ходити чутки про плани пари одружитися на Різдво. Церемонія начебто мала б обійтися в 600 млн доларів.

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Американського мільярдера Джеффа Безоса помітили на побаченні з його нареченою Лорен Санчес. Про це пише Daily Mail.

Засновник Amazon та його обраниця провели час в Аспені, штат Колорадо. Закохані трималися за руки.

Колишня ведуча новин була в пухнастому сіро-чорному капелюсі та довгій чорній шубі. Вбрання Лорен поєднала з чорними черевиками.

Під ним наречена Джеффа Безоса одягла чорне боді. Свій стильний образ вона доповнила чорно-білою сумочкою.

Тим часом мільярдер носив сірий ковбойський капелюх і сонцезахисні окуляри. Його одяг складався з чорного піджака поверх темно-синьої сорочки та синіх джинсів.

Джефф Безос та Лорен Санчес

Зазначимо, що засновник Amazon зробив пропозицію своїй коханій у травні 2023 після пʼяти років стосунків. До цього він тривалий час був одружений з Маккензі Скотт.

Останнім часом ходили чутки про їхнє весілля. Втім, пара заперечує домисли. Джефф Безос начебто мав провести церемонію на ранчо Данбар Кевіна Костнера. А весілля мало б обійтися закоханим у 600 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Джефф Безос спростував чутки про весілля з Лорен Санчес.

Раніше Фокус писав, що Джефф Безос з нареченою відвідали конференцію для мільярдерів.