Чудо-женщина: Галь Гадот перенесла сложную операцию на восьмом месяце беременности

По словам актрисы, своим признанием она хочет повысить осведомленность среди тех, кто столкнулся с подобным испытанием, и помочь им пройти им его.

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39-летняя израильская актриса Галь Гадот, сделавшая головокружительную карьеру в Голливуде, в марте родила четвертого ребенка, но только спустя девять месяцев после появления дочери решила рассказать своим поклонникам глубоко личную историю. Звезда призналась, что на восьмом месяце беременности ей пришлось перенести очень серьезную операцию.

Прежде, чем начать свой рассказ, она объяснила, что долго думала, делать это или нет, но затем решила, что ее опыт поможет повысить осведомленность и помочь тем, кто мтолкнулся с подобным.

"В феврале, на восьмом месяце беременности, у меня диагностировали огромный тромб в мозге. Несколько недель я терпела мучительные головные боли, приковавшие меня к постели, пока мне наконец не сделали МРТ, которая раскрыла ужасающую правду. В один момент моя семья и я столкнулись с тем, насколько хрупкой может быть жизнь. Это было суровое напоминание о том, как быстро все может измениться, и посреди тяжелого года все, чего я хотела, — это держаться и жить", – пишет Галь.

Фото: Скриншот

Вместе с семьей она срочно отправилась в больницу Сedars Sinai, где спустя несколько часов ей провели экстренную операцию по удалению опасного тромба.

"Моя дочь Ори родилась в тот момент неопределенности и страха. Ее имя, означающее "мой свет", было выбрано не случайно. Перед операцией я сказала Ярону (Ярон Версано – муж актрисы, – прим. ред), что когда наша дочь родится, она будет светом, ожидающим меня в конце этого туннеля", – продолжила Гадот.

Она поблагодарила врачей за профессионализм и заверила, что сегодня она полностью здорова и полна благодарности за жизнь, которую ей вернули.

"Этот путь многому меня научил. Во-первых, жизненно важно слушать свое тело и доверять тому, что оно нам говорит. Боль, дискомфорт или даже незначительные изменения часто несут в себе более глубокий смысл, и настройка на свое тело может спасти жизнь. Во-вторых, важна осведомленность. Я понятия не имела, что у 3 из 100 000 беременных женщин в возрасте 30+ диагностируется ЦВТ (образование тромба в мозге). Очень важно выявить это на ранней стадии, потому что это поддается лечению. Хоть это и редкость, но это возможность, и знание того, что она существует, является первым шагом к ее решению", – подчеркнула многодетная мама.

По ее словам, если хотя бы один человек почувствует себя обязанным принять меры для своего здоровья из-за этой истории, то она будет стоить того, чтобы поделиться.

Ранее Фокус писал, что Галь Гадот поддержала заложников ХАМАС на публике.