Чудо-жінка: Галь Гадот перенесла складну операцію на восьмому місяці вагітності

За словами актриси, своїм зізнанням вона хоче підвищити обізнаність серед тих, хто зіткнувся з подібним випробуванням, і допомогти їм пройти його.

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39-річна ізраїльська акторка Галь Гадот, яка зробила запаморочливу кар'єру в Голлівуді, в березні народила четверту дитину, але тільки через дев'ять місяців після появи доньки вирішила розповісти своїм шанувальникам глибоко особисту історію. Зірка зізналася, що на восьмому місяці вагітності їй довелося перенести дуже серйозну операцію.

Перш, ніж почати свою розповідь, вона пояснила, що довго думала, робити це чи ні, але потім вирішила, що її досвід допоможе підвищити обізнаність і допомогти тим, хто зіткнувся з таким.

"У лютому, на восьмому місяці вагітності, у мене діагностували величезний тромб у мозку. Кілька тижнів я терпіла болісні головні болі, які прикували мене до ліжка, поки мені нарешті не зробили МРТ, яка розкрила жахливу правду. В один момент моя сім'я і я зіткнулися з тим, наскільки крихким може бути життя. Це було суворе нагадування про те, як швидко все може змінитися, і посеред важкого року все, чого я хотіла, — це триматися і жити", — пише Галь.

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Разом із сім'єю вона терміново вирушила в лікарню Сedars Sinai, де через кілька годин їй провели екстрену операцію з видалення небезпечного тромбу.

"Моя дочка Орі народилася в той момент невизначеності та страху. Її ім'я, що означає "моє світло", було обрано не випадково. Перед операцією я сказала Ярону (Ярон Версано — чоловік акторки, — прим. ред.), що коли наша донька народиться, вона буде світлом, яке чекає на мене в кінці цього тунелю", — продовжила Гадот.

Вона подякувала лікарям за професіоналізм і запевнила, що сьогодні вона повністю здорова і сповнена вдячності за життя, яке їй повернули.

"Цей шлях багато чого мене навчив. По-перше, життєво важливо слухати своє тіло і довіряти тому, що воно нам говорить. Біль, дискомфорт або навіть незначні зміни часто несуть у собі глибший сенс, і налаштування на своє тіло може врятувати життя. По-друге, важлива обізнаність. Я й гадки не мала, що у 3 зі 100 000 вагітних жінок віком 30+ діагностується ЦВТ (утворення тромбу в мозку). Дуже важливо виявити це на ранній стадії, тому що це піддається лікуванню. Хоч це і рідкість, але це можливість, і знання того, що вона існує, є першим кроком до її вирішення", — підкреслила багатодітна мама.

За її словами, якщо хоча б одна людина відчує себе зобов'язаною вжити заходів для свого здоров'я через цю історію, то вона буде варта того, щоб поділитися.

Раніше Фокус писав, що Галь Гадот підтримала заручників ХАМАС на публіці.