Король YouTube сделал предложение своей девушке и уже нарвался на критику (фото)

На помолвку пары в США прилетели родственники Теи Бойсен. Девушка очень близка со своей семьей, и жених сделал ей еще один подарок на Рождество.

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26-летний Джеймс Дональдсон, он же – сенсация YouTube с 340 миллионами подписчиков на январь 2025 MrBeast сделал предложение своей девушке Тее Бойсен. Соответствующими фото он поделился на странице в Instagram, где за ним следят 64 миллиона человек.

Джеймс и Тея встречаются с 2022 года. На помолвке пары собрались их самые близкие люди.

"Моя семья вылетела из Южной Африки на Рождество, и мы собирались отметить Рождество у себя дома, поэтому обе семьи были здесь. Мы открывали подарки, а затем для самого последнего подарка он попросил меня закрыть глаза, потому что это был сюрприз", – вспоминает Тея в беседе с People.

В свою очередь Джеймс добавил:

"Я намеренно уронил большую коробку, чтобы создать шум, прежде чем вручить ей настоящий подарок — с кольцом внутри. А затем я опустился на колено и сделал предложение".

По его словам, он старался придумать лучший способ застать ее врасплох, чтобы это стало сюрпризом.

"Тея очень близка со своей семьей, поэтому я хотел убедиться, что они будут включены в это знаменательное событие. Рождество получилось отличным, потому что они приехали в город с другого конца света", – добавил он.

MrBeast, известный своей любовью к публичности и эффектным шоу, хотел, чтобы предложение было интимным.

Кольцо Бойсен — это красивый бриллиант на розово-золотой полосе с дополнительными бриллиантами с каждой стороны. Правда, в сети нашлись те, кто посчитали колечко "слишком дешевым" для такого богатого человека, как Дональдсон.

Пара впервые встретилась, когда MrBeast посетил Южную Африку, родину Бойсен, где общий друг пригласил их обоих на ужин.

Пара планирует свадебную церемонию на тропическом острове. Эта идея к ним пришла после отпуска, проведенного на личном острове Неккер миллиардера Ричарда Брэнсона. Дональдсон говорит, что не хочет большой и экстравагантной свадьбы. Влюбленные мечтают устроить торжество подальше от лишних глаз.

Пару лет назад в интервью Тея говорила, что многие считали ее чувства к королю YouTube неискренними и даже обвиняли в корыстности. Девушка подчеркнула, что старается не принимать все это близко к сердцу:

"Я вообще не воспринимаю это всерьез, я знаю, что это тот процесс, который будет происходить, как предполагают люди".

Пара впервые публично заявила о своих отношениях в марте 2022 года. Они дебютировали на красной дорожке в апреле, когда посетили Kids' Choice Awards в Лос-Анджелесе. До Теи Джеймс встречался с инфлюенсером Мэдди Спиделл. Они были вместе три года, расставшись в начале 2022 года.

Кто такой MrBeast?

MrBeast – американский ютубер, предприниматель и филантроп. Считается пионером жанра видео на YouTube, посвященного съемкам дорогостоящих трюков. С учетом YouTube, Instagram и других платформ его аудитория уже перевалила за полмиллиарда. Он обогнал канал корпорации T-Series, которая удерживала позицию самого большого канала по числу подписчиков в течение пяти лет, начиная с 2019 года. 10 июля 2024 года его канал преодолел отметку в 300 млн подписчиков. Он стал первым человеком в истории платформы, кому удалось достичь такого результата.

MrBeast прославился своими эффектными трюками и дорогостоящими съемками

Он знаменит тем, что часто устраивает розыграши дороги призов. Например, на свой 26-й день рождения он 26 Tesla, в том числе один Tesla Cybertruck.

По словам Джеймса, он зарабатывает $600-700 млн в год. Каждое видео приносит ему несколько миллионов долларов от рекламы YouTube и партнерских интеграций. Большинство денег блогер инвестирует в развитие канала, тратя их на съемки, розыгрыши и благотворительность.

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