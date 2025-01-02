Актриса Хлоя Грейс Морец подтвердила слухи о помолвке со своей девушкой (видео)

Актриса и модель встречаются с 2018 года, и для Хлои эти отношения на данный момент являются самыми долгосрочными.

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27-летняя американская актриса и модель Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Playboy Кейт Харрисон. В сторис Instagram она опубликовала фото, где девушки демонстрируют одинаковые кольца на безымянных пальцах левых рук.

Звезда поздравила своих подписчиков с Новым годом и поблагодарила 2024-й за людей, места, семьи, здоровье и любовь.

Фото: Instagram @chloegmoretz

Более того, на аватарке в профиле соцсети Хлоя четко демонстрирует кольцо.

Фото: Instagram @chloegmoretz

О том, что отношения пары вышли на новый уровень, поклонники заговорили еще в апреле прошлого года, когда девушек увидели с одинаковыми кольцами во время поездки в Диснейленд в Анахайме, Калифорния. В июне Хлоя поделилась снимком, где тоже показывала символическое украшение.

О романе моделей стало известно в декабре 2018 года, когда их увидели за поцелуями после ужина в ресторане Nobu Malibu. Три года спустя Хлоя подтвердила, что "находится в долгосрочных отношениях".

Хлоя Грейс Морец и Кейт Харрисон Фото: Instagram @chloegmoretz

"Мне нравится держать свою личную жизнь в тайне. И мне это очень нравится", – говорила она.

Затем пара официально объявила о своем романе в Instagram, когда Кейт пожелала Хлое "Счастливого Дня святого Валентина" и поделилась их милой фотографией.

За годы отношений девушки совершили множество совместных путешествий, публикуя снимки в соцсетях.

Кейт Харрисон – дочь актеров Грегори Харрисона и Рэнди Оукс. Она модель и фотограф, которая работала моделями для Topshop, Inez и Lands' End. Девушка подписала контракты с несколькими агентствами, включая Elite NY, Freedom LA и Modelwerk Germany. В 2017 году Кейт снялась в фотосессии girl on girl с другой моделью Эмили ЛаБоу для Playboy, который представил их как "новичков".

Кейт Харрисон

До Хлои Кейт встречалась с Ником Симмонсом, сыном звезды реалити-шоу и музыканта Джина Симмонса. В свою очередь Морец успела побывать в отношениях с Бруклином Бекхэмом, Диланом О'Брайеном, Алексом Роу, Кэмероном Фуллером и бразильским футболистом Неймаром да Силва Сантосом Жуниором. После того, как ее отношения с 25-летним Бруклином закончились в 2018 году, актриса признавалась, что встречаться с кем-то не из этой индустрии "практически невозможно", поскольку это человек, находящийся на виду у общественности.

В начале ноября она совершила каминг-аут.

Ранее Фокус писал, что Хлоя Грейс Морец дебютировала с новой прической.