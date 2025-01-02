Актриса Хлоя Грейс Морец підтвердила чутки про заручини зі своєю дівчиною (відео)

Акторка і модель зустрічаються з 2018 року, і для Хлої ці стосунки на цей момент є найдовгостроковішими.

Related video

27-річна американська акторка і модель Хлоя Грейс Морец підтвердила заручини з моделлю Playboy Кейт Гаррісон. У сторіс Instagram вона опублікувала фото, де дівчата демонструють однакові каблучки на безіменних пальцях лівих рук.

Зірка привітала своїх підписників із Новим роком і подякувала 2024-му за людей, місця, сім'ї, здоров'я і любов.

Фото: Instagram @chloegmoretz

Ба більше, на аватарці в профілі соцмережі Хлоя чітко демонструє обручку.

Фото: Instagram @chloegmoretz

Про те, що стосунки пари вийшли на новий рівень, шанувальники заговорили ще у квітні минулого року, коли дівчат побачили з однаковими обручками під час поїздки до Діснейленду в Анагаймі, Каліфорнія. У червні Хлоя поділилася знімком, де теж показувала символічну прикрасу.

Про роман моделей стало відомо в грудні 2018 року, коли їх побачили за поцілунками після вечері в ресторані Nobu Malibu. Три роки потому Хлоя підтвердила, що "перебуває в довгострокових стосунках".

Хлоя Грейс Морец і Кейт Гаррісон Фото: Instagram @chloegmoretz

"Мені подобається тримати своє особисте життя в таємниці. І мені це дуже подобається", — говорила вона.

Потім пара офіційно оголосила про свій роман в Instagram, коли Кейт побажала Хлої "Щасливого Дня святого Валентина" і поділилася їхньою милою фотографією.

За роки стосунків дівчата здійснили безліч спільних подорожей, публікуючи знімки в соцмережах.

Кейт Гаррісон – дочка акторів Грегорі Гаррісона і Ренді Оукс. Вона модель і фотограф, яка працювала моделями для Topshop, Inez і Lands' End. Дівчина підписала контракти з кількома агентствами, зокрема Elite NY, Freedom LA і Modelwerk Germany. У 2017 році Кейт знялася у фотосесії girl on girl з іншою моделлю Емілі ЛаБоу для Playboy, який представив їх як "новачків".

Кейт Гаррісон

До Хлої Кейт зустрічалася з Ніком Сіммонсом, сином зірки реаліті-шоу і музиканта Джина Сіммонса. Зі свого боку Морец встигла побувати у стосунках з Брукліном Бекхемом, Діланом О'Браєном, Алексом Роу, Кемероном Фуллером і бразильським футболістом Неймаром да Сілва Сантосом Жуніором. Після того, як її стосунки з 25-річним Брукліном закінчилися 2018 року, акторка зізнавалася, що зустрічатися з кимось не з цієї індустрії "практично неможливо", оскільки це людина, яка перебуває на очах у громадськості.

На початку листопада вона зробила камінг-аут.

Раніше Фокус писав, що Хлоя Грейс Морец дебютувала з новою зачіскою.