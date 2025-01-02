Король YouTube освідчився своїй дівчині і вже нарвався на критику (фото)

На заручини пари до США прилетіли родичі Теї Бойсен. Дівчина дуже близька зі своєю сім'єю, і наречений зробив їй ще один подарунок на Різдво.

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26-річний Джеймс Дональдсон, він же — сенсація YouTube із 340 мільйонами передплатників на січень 2025 MrBeast освідчився своїй дівчині Теї Бойсен. Відповідними фото він поділився на сторінці в Instagram, де за ним стежать 64 мільйони людей.

Джеймс і Тея зустрічаються з 2022 року. На заручинах пари зібралися їхні найближчі люди.

"Моя сім'я вилетіла з Південної Африки на Різдво, і ми збиралися відзначити Різдво в себе вдома, тому обидві сім'ї були тут. Ми відкривали подарунки, а потім для найостаннішого подарунка він попросив мене заплющити очі, тому що це був сюрприз", — згадує Тея в бесіді з People.

Натомість Джеймс додав:

"Я навмисно впустив велику коробку, щоб створити шум, перш ніж вручити їй справжній подарунок — з обручкою всередині. А потім я опустився на коліно і зробив пропозицію".

За його словами, він намагався придумати найкращий спосіб застати її зненацька, щоб це стало сюрпризом.

"Тея дуже близька зі своєю сім'єю, тому я хотів переконатися, що вони будуть включені в цю знаменну подію. Різдво вийшло чудовим, тому що вони приїхали в місто з іншого кінця світу", –— додав він.

MrBeast, відомий своєю любов'ю до публічності та ефектних шоу, хотів, щоб пропозиція була інтимною.

Каблучка Бойсен – це красивий діамант на рожево-золотій смузі з додатковими діамантами з кожного боку. Щоправда, в мережі знайшлися ті, хто вважали каблучку "занадто дешевою" для такої багатої людини, як Дональдсон.

Пара вперше зустрілася, коли MrBeast відвідав Південну Африку, батьківщину Бойсен, де спільний друг запросив їх обох на вечерю.

Пара планує весільну церемонію на тропічному острові. Ця ідея до них прийшла після відпустки, проведеної на особистому острові Неккер мільярдера Річарда Бренсона. Дональдсон каже, що не хоче великого й екстравагантного весілля. Закохані мріють влаштувати торжество подалі від зайвих очей.

Кілька років тому в інтерв'ю Тея говорила, що багато хто вважав її почуття до короля YouTube нещирими і навіть звинувачував у корисливості. Дівчина підкреслила, що намагається не приймати все це близько до серця:

"Я взагалі не сприймаю це всерйоз, я знаю, що це той процес, який відбуватиметься, як припускають люди".

Пара вперше публічно заявила про свої стосунки в березні 2022 року. Вони дебютували на червоній доріжці у квітні, коли відвідали Kids' Choice Awards у Лос-Анджелесі. До Теї Джеймс зустрічався з інфлюенсеркою Медді Спіделл. Вони були разом три роки, розійшовшись на початку 2022 року.

Хто такий MrBeast?

MrBeast – американський ютубер, підприємець і філантроп. Вважається піонером жанру відео на YouTube, присвяченого зйомкам дорогих трюків. З урахуванням YouTube, Instagram та інших платформ його аудиторія вже перевалила за півмільярда. Він обігнав канал корпорації T-Series, яка утримувала позицію найбільшого каналу за кількістю підписників протягом п'яти років, починаючи з 2019 року. 10 липня 2024 року його канал подолав позначку в 300 млн підписників. Він став першою людиною в історії платформи, кому вдалося досягти такого результату.

MrBeast прославився своїми ефектними трюками і дорогими зйомками

Він знаменитий тим, що часто влаштовує розіграші дороги призів. Наприклад, на свій 26-й день народження він 26 Tesla, зокрема один Tesla Cybertruck.

За словами Джеймса, він заробляє $600-700 млн на рік. Кожне відео приносить йому кілька мільйонів доларів від реклами YouTube і партнерських інтеграцій. Більшість грошей блогер інвестує в розвиток каналу, витрачаючи їх на зйомки, розіграші та благодійність.

Раніше Фокус писав, що актриса Хлоя Грейс Морец заручилася зі своєю дівчиною Кейт Гаррісон.