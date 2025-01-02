91-летняя Джоан Коллинз продемонстрировала стильный образ (фото)

Звезда "Династии" выбрала черно-белый ансамбль. Ее сопровождал муж Перси Гибсон.

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91-летняя британская актриса Джоан Коллинз выглядела стильно, наслаждаясь шопингом со своим мужем Перси Гибсоном, 60, в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Династия" выбрала для посленовогоднего выхода кожаную куртку поверх бело-черного джемпера. Она сочетала образ с черными джинсами, белыми кроссовками, а глаза прикрыла от зимнего солнца парой черных очков.

Джоан Коллинз также продемонстрировала минимум украшений и согрелась белым шарфом и кепкой Chanel.

Джоан Коллинз

Перси Гибсон, который на 31 год моложе Джоан, является пятым мужем звезды "Династии", и пара поженилась в лондонском Claridge's в феврале 2002 года.

Актриса ранее была замужем за Максвеллом Ридом, Энтони Ньюли, Роном Кассом и Питером Холмом.

Перси родом из Перу, он является известным голливудским продюсером, создал шоу "Кто хочет стать миллионером".

"Мы с Перси сначала стали очень хорошими друзьями. Так что у нас была такая связь. Мы действительно знали друг друга", — рассказывала Джоан.

Джоан Коллинз с мужем Фото: Getty Images

Напомним, Джоан Коллинз заметили на свидании с Перси Гибсоном.

Также Фокус писал об отдыхе Джоан Коллинз на яхте.