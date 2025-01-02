91-летняя Джоан Коллинз продемонстрировала стильный образ (фото)
Звезда "Династии" выбрала черно-белый ансамбль. Ее сопровождал муж Перси Гибсон.
91-летняя британская актриса Джоан Коллинз выглядела стильно, наслаждаясь шопингом со своим мужем Перси Гибсоном, 60, в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда сериала "Династия" выбрала для посленовогоднего выхода кожаную куртку поверх бело-черного джемпера. Она сочетала образ с черными джинсами, белыми кроссовками, а глаза прикрыла от зимнего солнца парой черных очков.
Джоан Коллинз также продемонстрировала минимум украшений и согрелась белым шарфом и кепкой Chanel.
Перси Гибсон, который на 31 год моложе Джоан, является пятым мужем звезды "Династии", и пара поженилась в лондонском Claridge's в феврале 2002 года.
Актриса ранее была замужем за Максвеллом Ридом, Энтони Ньюли, Роном Кассом и Питером Холмом.
Перси родом из Перу, он является известным голливудским продюсером, создал шоу "Кто хочет стать миллионером".
"Мы с Перси сначала стали очень хорошими друзьями. Так что у нас была такая связь. Мы действительно знали друг друга", — рассказывала Джоан.
Напомним, Джоан Коллинз заметили на свидании с Перси Гибсоном.
Также Фокус писал об отдыхе Джоан Коллинз на яхте.