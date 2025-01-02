91-річна Джоан Коллінз продемонструвала стильний образ (фото)
Зірка "Династії" обрала чорно-білий ансамбль. Її супроводжував чоловік Персі Гібсон.
91-річна британська акторка Джоан Коллінз виглядала стильно, насолоджуючись шопінгом зі своїм чоловіком Персі Гібсоном, 60, у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.
Зірка серіалу "Династія" вибрала для післяноворічного виходу шкіряну куртку поверх біло-чорного джемпера. Вона поєднала образ із чорними джинсами, білими кросівками, а очі прикрила від зимового сонця парою чорних окулярів.
Джоан Коллінз також продемонструвала мінімум прикрас і зігрілася білим шарфом і кепкою Chanel.
Персі Гібсон, який на 31 рік молодший за Джоан, є п'ятим чоловіком зірки "Династії", і пара одружилася в лондонському Claridge's у лютому 2002 року.
Акторка раніше була одружена з Максвеллом Рідом, Ентоні Ньюлі, Роном Кассом і Пітером Холмом.
Персі родом з Перу, він є відомим голлівудським продюсером, створив шоу "Хто хоче стати мільйонером".
"Ми з Персі спочатку стали дуже хорошими друзями. Тож у нас був такий зв’язок. Ми дійсно знали одне одного", — розповідала Джоан.
Нагадаємо, Джоан Коллінз помітили на побаченні з Персі Гібсоном.
Також Фокус писав про відпочинок Джоан Коллінз на яхті.