91-річна Джоан Коллінз продемонструвала стильний образ (фото)

Зірка "Династії" обрала чорно-білий ансамбль. Її супроводжував чоловік Персі Гібсон.

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91-річна британська акторка Джоан Коллінз виглядала стильно, насолоджуючись шопінгом зі своїм чоловіком Персі Гібсоном, 60, у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Династія" вибрала для післяноворічного виходу шкіряну куртку поверх біло-чорного джемпера. Вона поєднала образ із чорними джинсами, білими кросівками, а очі прикрила від зимового сонця парою чорних окулярів.

Джоан Коллінз також продемонструвала мінімум прикрас і зігрілася білим шарфом і кепкою Chanel.

Джоан Коллінз

Персі Гібсон, який на 31 рік молодший за Джоан, є п'ятим чоловіком зірки "Династії", і пара одружилася в лондонському Claridge's у лютому 2002 року.

Акторка раніше була одружена з Максвеллом Рідом, Ентоні Ньюлі, Роном Кассом і Пітером Холмом.

Персі родом з Перу, він є відомим голлівудським продюсером, створив шоу "Хто хоче стати мільйонером".

"Ми з Персі спочатку стали дуже хорошими друзями. Тож у нас був такий зв’язок. Ми дійсно знали одне одного", — розповідала Джоан.

Джоан Коллінз з чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джоан Коллінз помітили на побаченні з Персі Гібсоном.

Також Фокус писав про відпочинок Джоан Коллінз на яхті.