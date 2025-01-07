Стало известно, где похоронят "женщину-кошку" Джослин Вильденштейн

Светская львица умерла в конце 2024 года. Последние часы жизни она провела с женихом Ллойдом Кляйном в Париже.

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Бывший жених "женщины-кошки" Джослин Вильденштейн рассказал о планах по захоронению светской львицы после ее смерти в возрасте 84 лет. Об этом пишет TMZ.

По словам 57-летнего модельера Ллойда Кляйна, который был с Вильденштейн до последних дней, ее тело будет кремировано и перевезено на ранчо в Кении, где хранятся останки ее родителей.

Перед этим "небольшая и частная" похоронная служба для Вильденштейн состоится в Париже.

Отец светской львицы похоронен на территории ранчо, а прах ее матери был развеян там, сказал Кляйн, добавив, что это "уместно", чтобы она оказалась в месте, которое очень любила.

Джослин Вильденштейн Фото: jocelynewildenstein/instagram

По словам ее давнего партнера, Джослин Вильденштейн, которую прозвали "женщиной-кошкой" из-за многочисленных косметических операций, которыми в течение многих лет она меняла внешность, умерла "мирно" во сне.

Джослин Вильденштейн, урожденная Жослин Периссе, в момент своей смерти находилась в своей парижской резиденции.

Джослин Вильденштейн Фото: Getty Images

Светская львица, родившаяся в Швейцарии и имевшая скромное происхождение, в 1970-х годах вышла замуж за американского миллиардера французского происхождения Алека Н. Вильденштейна, сына известного французского арт-дилера и коневода Даниэля Вильденштейна. Их семья возглавляла Wildenstein & Co., влиятельную парижскую арт-дилерскую компанию. Во время развода она получила два с половиной миллиарда долларов.

Напомним, как прошли последние мгновения жизни Джослин Вильденштейн.

Также Фокус писал о долгах Джослин Вильденштейн.