Стало відомо, де поховають "жінку-кішку" Джослін Вільденштейн

Світська левиця померла наприкінці 2024 року. Останні години життя вона провела з нареченим Ллойдом Кляйном у Парижі.

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Колишній наречений "жінки-кішки" Джослін Вільденштейн розповів про плани щодо поховання світської левиці після її смерті у віці 84 років. Про це пише TMZ.

За словами 57-річного модельєра Ллойда Кляйна, який був з Вільденштейн до останніх днів, її тіло буде кремоване та перевезене на ранчо в Кенії, де зберігаються останки її батьків.

Перед цим "невелика та приватна" похоронна служба для Вільденштейн відбудеться в Парижі.

Батько світської левиці похований на території ранчо, а прах її матері був розвіяний там, сказав Кляйн, додавши, що це "доречно", щоб вона опинилася в місці, яке дуже любила.

Джослін Вільденштейн Фото: jocelynewildenstein/instagram

За словами її давнього партнера, Джослін Вільденштейн, яку прозвали "жінкою-кішкою" через численні косметичні операції, якими протягом багатьох років вона змінювала зовнішність, померла "мирно" уві сні.

Джослін Вільденштейн, уроджена Жослін Періссе, у момент своєї смерті перебувала у своїй паризькій резиденції.

Джослін Вільденштейн Фото: Getty Images

Світська левиця, яка народилася у Швейцарії і мала скромне походження, у 1970-х роках вийшла заміж за американського мільярдера французького походження Алека Н. Вільденштейна, сина відомого французького артдилера і коняра Даніеля Вільденштейна. Їхня сім'я очолювала Wildenstein & Co., впливову паризьку арт-дилерську компанію. Під час розлучення вона отримала два з половиною мільярди доларів.

Нагадаємо, як пройшли останні миті життя Джослін Вільденштейн.

Також Фокус писав про борги Джослін Вільденштейн.