Робби Уильямс поцеловал жену на Эмпайр-стейт-билдинг (фото)

Музыкант и актриса Айда Филд женаты с 2010 года. Они стали родителями четырех детей.

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50-летний британский певец Робби Уильямс и его жена, 45-летняя американская актриса Айда Филд, поднялись на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, где поцеловались на премьере фильма о музыканте "Робби Уильямс: Better Man". Об этом пишет Daily Mail.

Робби выглядел стильно в шубе с леопардовым принтом, черных брюках свободного кроя и черных лоферах. Он демонстрировал свои белоснежные зубы, которые недавно сделал, и дополнил образ парой изящных солнцезащитных очков.

Робби Уильямс с женой Фото: Getty Images

Тем временем Айда дополнила образ своего мужа красными солнцезащитными очками, длинной темной шубой и парой широких джинсов. Пара целовалась, не скрывая своих чувств на публике.

Робби Уильямс с женой Фото: Getty Images

Робби Уильямс и его жена недавно были вынуждены бежать из Лос-Анджелеса после лесных пожаров, которые бушуют в городе.

Айда Филд говорила, что была эвакуирована вместе с десятью другими и что ее родители потенциально потеряли все свое имущество вместе с домом.

Супруга музыканта призналась, что ее больше всего волнует ее мать Гвен, которая борется с раком шейки матки и должна продолжить курс химиотерапии.

Робби Уильямс и Айда Филд поженились в 2010 году. У пары четверо детей: Тедди, Чарли, Коко и Бо. У семьи есть три дома в Лондоне, Лос-Анджелесе и Швейцарии, их содержание обходится певцу "слишком дорого".

Напомним, Робби Уильямс рассказал о браке с Айдой Филд.

Также Фокус писал об отзывах на фильм о Робби Уильямсе.