Роббі Вільямс поцілував дружину на Емпайр-стейт-білдінг (фото)

Музикант та акторка Айда Філд одружені з 2010 року. Вони стали батьками чотирьох дітей.

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50-річний британський співак Роббі Вільямс і його дружина, 45-річна американська акторка Айда Філд, піднялися на Емпайр-стейт-білдінг у Нью-Йорку, де поцілувалися на премʼєрі фільму про музиканта "Роббі Вільямс: Better Man". Про це пише Daily Mail.

Роббі виглядав стильно в шубі з леопардовим принтом, чорних штанах вільного крою та чорних лоферах. Він демонстрував свої білосніжні зуби, які нещодавно зробив, і доповнив образ парою витончених сонцезахисних окулярів.

Роббі Вільямс з дружиною Фото: Getty Images

Тим часом Айда доповнила образ свого чоловіка червоними сонцезахисними окулярами, довгою темною шубою та парою широких джинсів. Пара цілувалася, не приховуючи своїх почуттів на публіці.

Роббі Вільямс з дружиною Фото: Getty Images

Роббі Вільямс та його дружина були змушені тікати з Лос-Анджелеса після лісових пожеж, які вирують у місті.

Айда Філд говорила, що була евакуйована разом з десятьма іншими і що її батьки потенційно втратили все своє майно разом із домом.

Дружина музиканта зізналася, що її найбільше хвилює її мати Гвен, яка бореться з раком шийки матки і повинна продовжити курс хіміотерапії.

Роббі Вільямс та Айда Філд одружилися у 2010 році. У пари четверо дітей: Тедді, Чарлі, Коко і Бо. У родини є три будинки в Лондоні, Лос-Анджелесі та Швейцарії, їхнє утримання обходиться співаку "занадто дорого".

Нагадаємо, Роббі Вільямс розповів про шлюб з Айдою Філд.

Також Фокус писав про відгуки на фільм про Роббі Вільямса.