Роббі Вільямс поцілував дружину на Емпайр-стейт-білдінг (фото)
Музикант та акторка Айда Філд одружені з 2010 року. Вони стали батьками чотирьох дітей.
50-річний британський співак Роббі Вільямс і його дружина, 45-річна американська акторка Айда Філд, піднялися на Емпайр-стейт-білдінг у Нью-Йорку, де поцілувалися на премʼєрі фільму про музиканта "Роббі Вільямс: Better Man". Про це пише Daily Mail.
Роббі виглядав стильно в шубі з леопардовим принтом, чорних штанах вільного крою та чорних лоферах. Він демонстрував свої білосніжні зуби, які нещодавно зробив, і доповнив образ парою витончених сонцезахисних окулярів.
Тим часом Айда доповнила образ свого чоловіка червоними сонцезахисними окулярами, довгою темною шубою та парою широких джинсів. Пара цілувалася, не приховуючи своїх почуттів на публіці.
Роббі Вільямс та його дружина були змушені тікати з Лос-Анджелеса після лісових пожеж, які вирують у місті.
Айда Філд говорила, що була евакуйована разом з десятьма іншими і що її батьки потенційно втратили все своє майно разом із домом.
Дружина музиканта зізналася, що її найбільше хвилює її мати Гвен, яка бореться з раком шийки матки і повинна продовжити курс хіміотерапії.
Роббі Вільямс та Айда Філд одружилися у 2010 році. У пари четверо дітей: Тедді, Чарлі, Коко і Бо. У родини є три будинки в Лондоні, Лос-Анджелесі та Швейцарії, їхнє утримання обходиться співаку "занадто дорого".
Нагадаємо, Роббі Вільямс розповів про шлюб з Айдою Філд.
Також Фокус писав про відгуки на фільм про Роббі Вільямса.