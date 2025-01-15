52-летняя София Вергара спровоцировала слухи о романе с известным гонщиком (фото)

Недавно звезда экрана разошлась с врачом Джастином Салиманом. До этого она была замужем за актером Джо Манганьелло.

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52-летнюю колумбийско-американскую актрису Софию Вергару заподозрили в романе с гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, 40. Об этом пишет TMZ.

Звезду экрана заметили с семикратным чемпионом Формулы-1 после обеда в Нью-Йорке.

Вергара широко улыбалась, когда она присоединилась к Хэмилтону и своим друзьям в ресторане. Дуэт сидел рядом во время двухчасовой трапезы.

Очевидцы рассказали изданию, что звезда "Гризельды" была настолько вовлечена в разговор за столом, что едва касалась еды на тарелке перед собой.

София Вергара и Льюис Хэмилтон

После обеда было видно, как они общались друг с другом на тротуаре возле ресторана. Через несколько минут Вергара села в черный внедорожник и уехала.

Это произошло через несколько месяцев после того, как колумбийская актриса объявила, что она "вроде бы одинока".

Недавно знаменитость была связана с хирургом-ортопедом Джастином Салиманом. Вергара впервые вызвала слухи о романе с Салиманом осенью 2023 года. Тогда инсайдер рассказал Life & Style, что хирург-ортопед поразил актрису тем, что пришел на их первое свидание с цветами и ее любимым шампанским.

София Вергара и Джо Манганьелло Фото: Getty Images

До этого София была замужем за актером Джо Манганьелло восемь лет, прежде чем развестись в июле 2023 года.

Напомним, София Вергара продемонстрировала фигуру в купальнике.

Также Фокус писал о слухах относительно романа певицы Шакиры и гонщика Льюиса Хэмилтона.