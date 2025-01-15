52-річна Софія Вергара спровокувала чутки про роман з відомим гонщиком (фото)

Нещодавно зірка екрану розійшлася з лікарем Джастіном Саліманом. До цього вона була одружена з актором Джо Манганьєлло.

Related video

52-річну колумбійсько-американську акторку Софію Вергару запідозрили в романі з гонщиком Формули-1 Льюїсом Гамільтоном, 40. Про це пише TMZ.

Зірку екрану помітили із семиразовим чемпіоном Формули-1 після обіду в Нью-Йорку.

Вергара широко посміхалася, коли вона приєдналася до Гамільтона та своїх друзів у ресторані. Дует сидів поруч під час двогодинної трапези.

Очевидці розповіли виданню, що зірка "Гризельди" була настільки залучена в розмову за столом, що ледве торкалася їжі на тарілці перед собою.

Софія Вергара та Льюїс Гамільтон

Після обіду було видно, як вони спілкувалися одне з одним на тротуарі біля ресторану. Через кілька хвилин Вергара сіла в чорний позашляховик і поїхала.

Це сталося через кілька місяців після того, як колумбійська акторка оголосила, що вона "начебто самотня".

Нещодавно знаменитість була пов'язана з хірургом-ортопедом Джастіном Саліманом. Вергара вперше викликала чутки про роман із Саліманом восени 2023 року. Тоді інсайдер розповів Life & Style, що хірург-ортопед вразив акторку тим, що прийшов на їхнє перше побачення з квітами та її улюбленим шампанським.

Софія Вергара та Джо Манганьєлло Фото: Getty Images

До цього Софія була одружена з актором Джо Манганьєлло вісім років, перш ніж розлучитися в липні 2023 року.

Нагадаємо, Софія Вергара продемонструвала фігуру в купальнику.

Також Фокус писав про чутки щодо роману співачки Шакіри та гонщика Льюїса Гамільтона.