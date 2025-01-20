30-метровая яхта вспыхнула возле стрип-клуба в Майами: на борту была знаменитость (видео)

Яхта загорелась в течение получаса после того, как пришвартовалась у известного стрипклуба Booby Trap on the River. Всех пассажиров и персонал удалось эвакуировать.

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30-метровая яхта, которую арендовал один из самых известных хип-хоп продюсеров в мире Metro Boomin (настоящее имя Лиленд Тайлер Уэйн), пришвартованная на реке Майами во Флориде вспыхнула накануне после 3 часов утра возле стрип-клуба Booby Trap on the River, пишет Local 10 News.

Через 15-30 минут после того, как яхта пришвартовалась, кто-то из очевидцев сказал, что почувствовал запах дыма, исходящий от огромного судна.

Сотрудники стрип-клуба помогли эвакуировать примерно 15 гостей, которые находились на борту, включая Metro Boomin.

"Около 3 часов прибыла яхта. Это был Metro Boomin. Где-то через 30 минут мы услышали звук, похожий на срабатывание пожарной сигнализации. Когда мы посмотрели на яхту, мы увидели дым внутри. Мы приняли решение немедленно эвакуировать судно", — сказал Майкл Мархефка, директор по безопасности в Booby Trap on the River.

На видео инцидента, которое опубликовал в Instagram Вандри Кинг, заметен огромный пожар. Полуобнаженные танцовщицы и посетители стрип-клуба выбежали из заведения. Администрация решила обезопасить людей из-за близости помещения к горящей яхте.

Судно сильно горело до 7 часов утра, после чего затонуло.

По информации пожарно-спасательной службы Майами-Дейд, когда пожарные прибыли на место происшествия около 4:05 утра, они обнаружили "яхту, полностью охваченную пламенем. Тушение пожара было затруднено из-за размера судна и его топливной нагрузки.

В какой-то момент около 30 пожарных, прибывших на место происшествия, попытались использовать автолестницу, чтобы потушить пламя с воздуха. Когда огонь все же удалось побороть, яхта уже не была пригодна к эксплуатации и ушла на дно.

Данных о пострадавших нет. Сейчас полиция расследует причину пожара.

Metro Boomin, сотрудничавший с такими артистами, как Трэвис Скотт, Дрейк, Weeknd, 21 Savage и Young Thug, публично не комментировал инцидент после того, как покинул яхту невредимым.

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