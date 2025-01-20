30-метрова яхта спалахнула біля стрип-клубу в Маямі: на борту була знаменитість (відео)

Яхта загорілася протягом півгодини після того, як пришвартувалася біля відомого стрипклубу Booby Trap on the River. Усіх пасажирів і персонал вдалося евакуювати.

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30-метрова яхта, яку орендував один із найвідоміших хіп-хоп продюсерів у світі Metro Boomin (справжнє ім'я Ліленд Тайлер Вейн), пришвартована на річці Майамі у Флориді, спалахнула напередодні після 3-ої години ранку біля стрип-клубу Booby Trap on the River, пише Local 10 News.

Через 15-30 хвилин після того, як яхта пришвартувалася, хтось із очевидців сказав, що відчув запах диму, який ішов від величезного судна.

Співробітники стрип-клубу допомогли евакуювати приблизно 15 гостей, які перебували на борту, включно з Metro Boomin.

"Близько 3-ої години прибула яхта. Це був Metro Boomin. Десь через 30 хвилин ми почули звук, схожий на спрацьовування пожежної сигналізації. Коли ми подивилися на яхту, ми побачили дим усередині. Ми вирішили негайно евакуювати судно", – сказав Майкл Мархефка, директор з безпеки в Booby Trap on the River.

На відео інциденту, яке опублікував в Instagram Вандрі Кінг, помітна величезна пожежа. Напівоголені танцівниці та відвідувачі стрип-клубу вибігли із закладу. Адміністрація вирішила убезпечити людей через близькість приміщення до палаючої яхти.

Судно сильно горіло до 7 години ранку, після чого затонуло.

За інформацією пожежно-рятувальної служби Маямі-Дейд, коли пожежники прибули на місце події близько 4:05 ранку, вони виявили "яхту, повністю охоплену полум'ям. Гасіння пожежі було ускладнене через розмір судна і його паливне навантаження.

У якийсь момент близько 30 пожежників, які прибули на місце події, спробували використати автодрабину, щоб загасити полум'я з повітря. Коли вогонь все ж вдалося побороти, яхта вже не була придатна до експлуатації і пішла на дно.

Даних про постраждалих немає. Зараз поліція розслідує причину пожежі.

Metro Boomin, який співпрацював з такими артистами, як Тревіс Скотт, Дрейк, Weeknd, 21 Savage і Young Thug, публічно не коментував інциденту після того, як покинув яхту неушкодженим.

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