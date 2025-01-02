Грабував армію: у США обговорюють розкішну суперяхту таємничого мільярдера

Виявилося, що судно, пришвартоване в гавані Сан-Дієго, належить постачальнику продуктів в армію США, який був замішаний у скандалі.

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Жителі Сан-Дієго були спантеличені, коли на початку 2025 року в гавані з'явилася величезна суперяхта вартістю 250 мільйонів доларів. Ім'я власника не розголошували, поки користувачі сайту Reddit не з'ясували, що вона належить скандальному мільярдеру, пов'язаному з армією США. Про це пише Daily Mail.

Яхта Liva O

Користувачі Reddit швидко зіставили інформацію та ідентифікували 388-футове судно як Liva O, побудоване відомою суднобудівною компанією Abeking & Rasmussen торік.

Суднобудівник оголосив на спуску судна на воду, що воно оснащене двома електродвигунами потужністю 2200 кВт, а також вітальнею "Нептун", з якої відкривається вид на підводний світ, басейном розміром 12 x 4 метри, вертолітним майданчиком і мармуровим каміном.

"Я хотів, щоб цей човен був позачасовим, елегантним, чистим, класичним, сучасним, з великою кількістю відкритого простору, щоб він міг повністю вписатися в навколишній ландшафт", — сказав дизайнер Жозеф Діран.

Інший користувач Reddit заявив, що судно належить Стівену Оренштейну, батько якого заснував Supreme Group — постачальника продовольства і палива для сил оборони під час війни.

Стів Оренштейн Фото: Скриншот

Статки Оренштейна оцінюють у 2 мільярди доларів. Сам він ділить свій час між Корсикою, віллою в Дубаї та Парижем.

Згідно з повідомленням у Facebook, тепер він, вочевидь, вирушає в навколосвітню подорож на своєму судні, яке посідає 49-те місце у світі за величиною.

Зараз він пришвартований біля берегів Гаваїв і планує відвідати Азію.

У 2014 році Оренштейн і його компанія опинилися в центрі скандалу. Компанія погодилася виплатити 434 мільйони доларів як врегулювання кримінальних і цивільних звинувачень у виставлянні федеральному уряду завищених рахунків за продукти харчування і бутильовану воду для американських військ в Афганістані.

Згідно з судовими документами, вартість контракту Supreme з урядом США з 2005 по 2013 рік становила 8,8 млрд доларів.

У судових документах йдеться про те, що компанія погодилася виплатити 250 мільйонів доларів як кримінальне покарання, щоб розвіяти звинувачення в тому, що вона розглядала можливість стягування завищеної плати навіть за лід.

Компанія також погодилася виплатити 101 млн доларів США для врегулювання позову інформатора, 38,3 млн доларів США для відшкодування агентству з підтримки військ грошей за бутильовану воду і 45 млн доларів США для розгляду інших звинувачень.

"Йдеться про солдатів у пустелі, з яких стягують обурливі суми грошей за щось на кшталт води", — заявив суддя окружного суду США, перш ніж ухвалити позов.

Один із користувачів Reddit зазначив, що Оренштейн "загороджує вид публіці човном, фактично купленим на вкрадені державні гроші".

"Його слід було б посадити до в'язниці, але замість цього він хвалиться і випендрюється без жодного сорому", — заявив ще один користувач Reddit.

Нагадаємо, раніше свою нову розкішну яхту показала одна з найбагатших жінок у світі, спадкоємиця імперії Walmart. Раніше яхта належала члену королівської сім'ї Катару.