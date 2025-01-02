Грабил армию: в США обсуждают роскошную суперяхту таинственного миллиардера

Оказалось, что судно, пришвартованное в гавани Сан-Диего, принадлежит поставщику продуктов в армию США, который был замешан в скандале.

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Жители Сан-Диего были озадачены, когда в начале 2025 года в гавани появилась огромная суперяхта стоимостью 250 миллионов долларов. Имя владельца не разглашалось, пока не пользователи сайта Reddit не выяснили, что она принадлежит скандальному миллиардеру, связанному с армией США. Об этом пишет Daily Mail.

Яхта Liva O

Пользователи Reddit быстро сопоставили информацию и идентифицировали 388-футовое судно как Liva O, построенное известной судостроительной компанией Abeking & Rasmussen в прошлом году.

Судостроитель объявил на спуске судна на воду, что оно оснащено двумя электродвигателями мощностью 2200 кВт, а также гостиной "Нептун", из которой открывается вид на подводный мир, бассейном размером 12 x 4 метра, вертолетной площадкой и мраморным камином.

"Я хотел, чтобы эта лодка была вневременной, элегантной, чистой, классической, современной, с большим количеством открытого пространства, чтобы она могла полностью вписаться в окружающий ландшафт", — сказал дизайнер Жозеф Диран.

Другой пользователь Reddit заявил, что судно принадлежит Стивену Оренштейну, отец которого основал Supreme Group — поставщика продовольствия и топлива для сил обороны во время войны.

Стив Оренштейн Фото: Скриншот

Состояние Оренштейна оценивается в 2 миллиарда долларов. Сам он делит свое время между Корсикой, виллой в Дубае и Парижем.

Согласно сообщению в Facebook, теперь он, по всей видимости, отправляется в кругосветное путешествие на своем судне, которое занимает 49-е место в мире по величине.

Сейчас он пришвартован у берегов Гавайев и планирует посетить Азию.

В 2014 году Оренштейн и его компания оказались в центре скандала. Компания согласилась выплатить 434 миллиона долларов в качестве урегулирования уголовных и гражданских обвинений в выставлении федеральному правительству завышенных счетов за продукты питания и бутилированную воду для американских войск в Афганистане.

Согласно судебным документам, стоимость контракта Supreme с правительством США с 2005 по 2013 год составила 8,8 млрд долларов.

В судебных документах говорится, что компания согласилась выплатить 250 миллионов долларов в качестве уголовного наказания, чтобы развеять обвинения в том, что она рассматривала возможность взимания завышенной платы даже за лед.

Компания также согласилась выплатить 101 млн долларов США для урегулирования иска осведомителя, 38,3 млн долларов США для возмещения агентству по поддержке войск денег за бутилированную воду и 45 млн долларов США для рассмотрения других обвинений.

"Речь идет о солдатах в пустыне, с которых взимают возмутительные суммы денег за что-то вроде воды", — заявил судья окружного суда США, прежде чем принять иск.

Один из пользователей Reddit отметил, что Оренштейн "загораживает вид публике лодкой, фактически купленной на украденные государственные деньги".

"Его следовало бы посадить в тюрьму, но вместо этого он хвастается и выпендривается без всякого стыда", — заявил еще один пользователь Reddit.

Напомним, ранее свою новую роскошную яхту показала одна из самых богатых женщин в мире, наследница империи Walmart. Ранее яхта принадлежала члену королевской семьи Катара.