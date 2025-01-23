Фанаты даже не знали об их отношениях: актриса из "Игры престолов" разошлась со звездным бойфрендом

Карис ван Хаутен, которая исполнила роль Мелисандры в сериале НВО, сообщила что рассталась с актером Гаем Пирсом.

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Австралийский актер Гай Пирс и нидерландская актриса Карис ван Хаутен, звезда сериала "Игра престолов", подтвердили, что расстались после нескольких лет вместе и рождения сына Монте, которому уже девять лет. Об этом пишет Daily Mail.

Карис подтвердила эту новость в своем аккаунте в Instagram в среду и сообщила, что они с Гаем не были парой уже много лет. Актеры так тщательно скрывали свои отношения, что многие поклонники их творчества даже не знали о том, что у них был роман и есть общий ребенок.

Актриса Карис ван Хаутен

"Обычно я не участвую в обсуждениях своей личной жизни, но из-за ряда выводов, сделанных в СМИ на прошлой неделе относительно моих отношений с Гаем, я хотела бы кое-что прояснить. Мы с ним большие друзья и очень любим друг друга, но уже много лет не являемся парой. Однако я очень горжусь тем, что мы воспитываем настоящую любовь всей нашей жизни — нашего прекрасного сына и его хомяка. Конец ", — рассказала актриса, которая исполнила в популярном сериале НВО роль Красной жрицы Мелисандры.

Гай и Карис начали встречаться через несколько месяцев после того, как он расстался с бывшей женой Кейт Местиц в 2015 году. В 2016 году у них родился сын Монте.

Слухи о разрыве появились в начале этого месяца, когда австралийский актер и бывшая звезда сериала "Соседи" признался, что его бывшая жена Кейт была "величайшей любовью" его жизни.

В 2018 году Гай рассказывал о своем разводе с Кейт после 18 лет брака, которые вызывали у него мысли о самоубийстве.

Гай Пирс в фильме "Железный человек" Фото: Скриншот

Он выразил благодарность Карис и их сыну за поддержку в "очень сложный период жизни".

Тогда Гай говорил, чтобы был убит горем, когда фанаты назвали его "ублюдком", предполагая, что он бросил жену ради новых отношений. Хотя его роман с Кэрис начался через несколько месяцев после развода.

Ранее в том же году Гай также признался журналу Who, что впервые стать отцом в возрасте 50 лет — это непростая задача.

"Иметь маленького ребенка в почтенном возрасте 53 лет — это нелегко, но я сосредоточен на том, чтобы проводить с ним как можно больше времени и быть лучшим отцом, каким только могу", — сказал выросший в Мельбурне актер.

Гай Пирс, который играл в таких фильмах, как "Чужой: Завет" и "Повелитель бури", признался, что его сын еще не бывал в Австралии.

"Он видел некоторых австралийских животных в зоопарке Амстердама, но будет здорово показать ему нашу дикую природу в Австралии", — сказал Гай.

Напомним, ранее таблоиды писали, что Барак и Мишель Обама спровоцировали слухи о разводе после того, как бывшая первая леди не появилась на важных событиях в Вашингтоне, объяснив это "другими планами".