Фанати навіть не знали про їхні стосунки: актриса з "Гри престолів" розійшлася із зірковим бойфрендом

Каріс ван Гаутен, яка виконала роль Мелісандри в серіалі НВО, повідомила, що розлучилася з актором Гаєм Пірсом.

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Австралійський актор Гай Пірс і нідерландська акторка Каріс ван Гаутен, зірка серіалу "Гра престолів", підтвердили, що розлучилися після кількох років разом і народження сина Монте, якому вже дев'ять років. Про це пише Daily Mail.

Каріс підтвердила цю новину у своєму акаунті в Instagram у середу і повідомила, що вони з Гаєм не були парою вже багато років. Актори так ретельно приховували свої стосунки, що багато шанувальників їхньої творчості навіть не знали про те, що у них був роман і є спільна дитина.

Актриса Каріс ван Гаутен

"Зазвичай я не беру участі в обговореннях свого особистого життя, але через низку висновків, зроблених у ЗМІ минулого тижня щодо моїх стосунків із Гаєм, я хотіла б дещо прояснити. Ми з ним великі друзі і дуже любимо одне одного, але вже багато років не є парою. Однак я дуже пишаюся тим, що ми виховуємо справжнє кохання всього нашого життя — нашого прекрасного сина та його хом'яка. Кінець", — розповіла актриса, яка виконала в популярному серіалі НВО роль Червоної жриці Мелісандри.

Гай і Каріс почали зустрічатися через кілька місяців після того, як він розлучився з колишньою дружиною Кейт Местіц у 2015 році. У 2016 році у них народився син Монте.

Чутки про розрив з'явилися на початку цього місяця, коли австралійський актор і колишня зірка серіалу "Сусіди" зізнався, що його колишня дружина Кейт була "найбільшим коханням" його життя.

У 2018 році Гай розповідав про своє розлучення з Кейт після 18 років шлюбу, які викликали у нього думки про самогубство.

Гай Пірс у фільмі "Залізна людина" Фото: Скриншот

Він висловив подяку Каріс і їхньому синові за підтримку в "дуже складний період життя".

Тоді Гай говорив, щоб був убитий горем, коли фанати назвали його "виродком", припускаючи, що він кинув дружину заради нових стосунків. Хоча його роман з Керіс почався через кілька місяців після розлучення.

Раніше того ж року Гай також зізнався журналу Who, що вперше стати батьком у віці 50 років — це непросте завдання.

"Мати маленьку дитину в поважному віці 53 років — це нелегко, але я зосереджений на тому, щоб проводити з нею якомога більше часу і бути найкращим батьком, яким тільки можу", — сказав актор, який виріс у Мельбурні.

Гай Пірс, який грав у таких фільмах, як "Чужий: Заповіт" і "Повелитель бурі", зізнався, що його син ще не бував в Австралії.

"Він бачив деяких австралійських тварин у зоопарку Амстердама, але буде чудово показати йому нашу дику природу в Австралії", — сказав Гай.

Нагадаємо, раніше таблоїди писали, що Барак і Мішель Обама спровокували чутки про розлучення після того, як колишня перша леді не з'явилася на важливих подіях у Вашингтоні, пояснивши це "іншими планами".