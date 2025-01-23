Актер номинант на "Оскар" за лучшую роль второго плана в "Аноре".

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Российский актер Юрий Борисов номинирован на престижную премию Ванкуверского кружка кинокритиков (Vancouver Film Critics Circle) за роль второго плана в фильме Шона Бейкера "Анора". Об этом сообщает портал The Hollywood reporter.

Соперниками Борисова снова станут Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль" и Эдвард Нортон за работу в картине "Совершенный незнакомец".

Как сообщало EADaily, Борисов за роль в фильме "Анора" уже получил награду Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, а также премию Gotham Awards. Также он был номинирован на премию независимого американского кино Independent Spirit Awards, премию Critics Choice Awards ("Выбор Ассоциации американских кинокритиков") и на "Золотой глобус", который актер в итоге не получил.

Также Борисов вошел в шорт-лист номинантов кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

Позиция Юрия Борисова относительно войны в Украине

К слову, актер является горячим сторонником российской пропаганды. В частности, он снимался в пропагандистских картинах, таких как "Калашников", и совсем этого не чурался. Кроме того, Борисов поддержал оккупацию Россией украинского полуострова Крым, куда незаконно ездил. Что же касается полномасштабной войны в Украине и преступлений РФ, то актер молчит. За такую позицию Юрий Борисов является фигурантом базы сайта "Миротворец". Кстати, с началом полномасштабной войны Борисов часто находится в РФ и снимается там в пропагандистских картинах.

Дмитрий Песков не расценивает номинацию Юра Борисова на "Оскар" как завершение "отмены" российской культуры на Западе. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос ТАСС.

Напомним, ранее мы писали, что сын российской актрисы Марии Шукшиной стал оккупантом.