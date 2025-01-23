Російського актора Юрія Борисова номіновано на премію "Оскар"

Актор номінант на "Оскар" за найкращу роль другого плану в "Анорі".

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Російського актора Юрія Борисова номіновано на престижну премію Ванкуверського гуртка кінокритиків (Vancouver Film Critics Circle) за роль другого плану у фільмі Шона Бейкера "Анора". Про це повідомляє портал The Hollywood reporter.

Суперниками Борисова знову стануть Кіран Калкін за роль у фільмі "Справжній біль" та Едвард Нортон за роботу у картині "Довершений незнайомець".

Як повідомляло EADaily, Борисов за роль у фільмі "Анора" вже отримав нагороду Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса, а також премію Gotham Awards. Також він був номінований на премію незалежного американського кіно Independent Spirit Awards, премію Critics Choice Awards ("Вибір Асоціації американських кінокритиків") та на "Золотий глобус", який актор у результаті не отримав.

Також Борисов увійшов до шорт-аркуша номінантів кінопремії Британської академії кіно та телевізійних мистецтв BAFTA.

Позиція Юрія Борисова щодо війни в Україні

До слова, актор є палким прихильником російської пропаганди. Зокрема, він знімався в пропагандистських картинах, таких як "Калашников", і зовсім цього не цурався. Окрім того, Борисов підтримав окупацію Росією українського півострова Крим, куди незаконно їздив. Що ж стосується повномасштабної війни в Україні та злочинів РФ, то актор тримає мовчання. За таку позицію Юрій Борисов є фігурантом бази сайту "Миротворець". До речі, з початком повномасштабної війни Борисов часто перебуває в РФ та знімається там у пропагандистських картинах.

Дмитро Пєсков не розцінює номінацію Юра Борисова на "Оскар" як завершення "скасування" російської культури на Заході. Так речник президента відповів на запитання ТАРС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що син російської акторки Марії Шукшиної став окупантом.