Син російської актриси Марії Шукшиної став окупантом

Макар Касаткін, син російської актриси і пропагандистки Марії Шукшиної, вирушив на фронт, щоб воювати проти України. Він залишив 6-річного сина під опікою своєї матері.

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Макар Касаткін, син відомої російської акторки і Z-пропагандистки Марії Шукшиної, став одним з окупантів, вирушивши воювати на боці Росії проти України. Про це повідомляє російський телеграм-канал НеМалахов.

Це сталося після того, як його мати Марія Шукшина зробила низку екстремальних заяв на підтримку політики Кремля. На час своєї відсутності, Касаткін залишив свого 6-річного сина Марка під опікою матері.

За словами сусідів Шукшиної, Макар поїхав на війну кілька місяців тому, не повідомивши про свої плани. Водночас, сама Шукшина відмовляється коментувати ситуацію.

Вона також зберігає мовчання щодо смерті своєї невістки Фрейї Зільбер, яку знайшли мертвою в Санкт-Петербурзі в грудні минулого року, поруч із нею було виявлено шприци і трубку для курильних сумішей.

Що стосується особистих стосунків у родині, Шукшина не приймала свою невістку в сім'ю. Зільбер була змушена робити тест ДНК, щоб довести спорідненість її сина зі спадкоємцем актриси. Пізніше Макар і його мати все ж визнали хлопчика.

Позиція Марії Шакшукіної щодо війни в Україні

Російська акторка Марія Шукшина відкрито підтримує військову агресію РФ проти України. Вона неодноразово висловлювалася на користь так званої "спеціальної військової операції" та закликала до репресій проти громадян Росії, які слухають українську музику. Зокрема, Шукшина закликала повідомляти владі про тих, хто підтримує творчість Софії Ротару та Вєрки Сердючки. Акторка також активно поширює пропагандистські наративи та ностальгує за радянським минулим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в машині російського актора Гоші Куценка знайшли труп жінки.

Крім цього, Фокус писав, що Гоша Куценко прокоментував ситуацію зі знайденим трупом у його автомобілі.