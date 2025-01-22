Макар Касаткин, сын российской актрисы и пропагандистки Марии Шукшиной, отправился на фронт, чтобы воевать против Украины. Он оставил 6-летнего сына на попечении своей матери.

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Макар Касаткин, сын известной российской актрисы и Z-пропагандистки Марии Шукшиной, стал одним из оккупантов, отправившись воевать на стороне России против Украины. Об этом сообщает российский телеграм-канал НеМалахов.

Это произошло после того, как его мать Мария Шукшина сделала ряд экстремальных заявлений в поддержку политики Кремля. На время своего отсутствия, Касаткин оставил своего 6-летнего сына Марка на попечении матери.

По словам соседей Шукшиной, Макар уехал на войну несколько месяцев назад, не сообщив о своих планах. В то же время, сама Шукшина отказывается комментировать ситуацию.

Она также хранит молчание относительно смерти своей невестки Фрейи Зильбер, которую нашли мертвой в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года, рядом с ней были обнаружены шприцы и трубка для курительных смесей.

Что касается личных отношений в семье, Шукшина не принимала свою невестку в семью. Зильбер была вынуждена делать тест ДНК, чтобы доказать родство ее сына с наследником актрисы. Позже Макар и его мать все же признали мальчика.

Позиция Марии Шакшукиной относительно войны в Украине

Российская актриса Мария Шукшина открыто поддерживает военную агрессию РФ против Украины. Она неоднократно высказывалась в пользу так называемой "специальной военной операции" и призывала к репрессиям против граждан России, которые слушают украинскую музыку. В частности, Шукшина призвала сообщать властям о тех, кто поддерживает творчество Софии Ротару и Верки Сердючки. Актриса также активно распространяет пропагандистские нарративы и ностальгирует по советскому прошлому.

Напомним, ранее мы писали, что в машине российского актера Гоши Куценко нашли труп женщины.

Кроме этого, Фокус писал, что Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с найденным трупом в его автомобиле.