Зять Шварценеггера поставил его дочь в неловкое положение одним фото

Крис Пратт решил показать поклонникам будни молодых родителей, но выбрал не очень удачный снимок.

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45-летний украинский актер Крис Пратт хотел порадовать поклонников фотографией своей жены Кэтрин Шварценеггер фотографией с сыном Фордом Фицджеральдом, но благое намерение обернулось казусом. Дело в том, что на снимке, где Кэтрин, смеясь, держит младшего ребенка, на бодике малыша четко видно протекший подгузник, содержимое которого испачкало одежду Форда.

"Д***мо случается", – подписал фотографию счастливый отец.

Поклонники актера тут же устремились в раздел комментариев, чтобы высказать свое впечатление от увиденного и мнение об очень откровенной фотографии, демонстрирующей "познавательный" взгляд на первые дни родительства.

Кэтрин Шварценеггер и ее младший сын Форд Фото: prattprattpratt/instagram

"Бро, я только что открыл приложение", "Лол, однажды он это возненавидит", "Самая правдоподобная фотография", "Крис, черт возьми", "И тебе нужно все показывать в социальных сетях!", "Это нормально? Опять пост о "здоровом ребенке"", "Мы называем это прорывом!", "Боже мой! Я помню те дни… и 11 лет спустя я бы хотел, чтобы они снова были такого размера", "Нет панике, это органика", – пишут они.

Форд – третий ребенок Пратта и Шварценеггер. Пара также воспитывает двух дочерей – четырехлетнюю Лайлу и двухлетнюю Элоизу. Кроме того, у Криса есть 12-летний сын Джек от бывшей жены Анны Фэрис.

Пратт начал встречаться с Кэтрин летом 2018 года, и пара связала себя узами брака в следующем году в июне.

Ранее Фокус писал, что Кэтрин родила Форда в ноябре прошлого года.