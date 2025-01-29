Зять Шварценеггера поставив його доньку в незручне становище одним фото

Кріс Пратт вирішив показати шанувальникам будні молодих батьків, але вибрав не дуже вдалий знімок.

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45-річний український актор Кріс Пратт хотів порадувати шанувальників фотографією своєї дружини Кетрін Шварценеггер фотографією з сином Фордом Фіцджеральдом, але добрий намір обернувся казусом. Річ у тім, що на знімку, де Кетрін, сміючись, тримає молодшу дитину, на боді малюка чітко видно, як протікає підгузок, вміст якого забруднив одяг Форда.

"Л**но трапляється", — підписав фотографію щасливий батько.

Шанувальники актора одразу ж кинулися в розділ коментарів, щоб висловити своє враження від побаченого і думку про дуже відверту фотографію, що демонструє "пізнавальний" погляд на перші дні батьківства.

Кетрін Шварценеггер та її молодший син Форд Фото: prattprattpratt/instagram

"Бро, я щойно відкрив застосунок", "Лол, одного разу він це зненавидить", "Найправдоподібніша фотографія", "Кріс, чорт забирай", "І тобі потрібно все показувати в соціальних мережах!", "Це нормально? Знову пост про "здорову дитину"", "Ми називаємо це проривом!", "Боже мій! Я пам'ятаю ті дні... і 11 років потому я б хотів, щоб вони знову були такого розміру", "Ні паніці, це органіка", – пишуть вони.

Форд – третя дитина Пратта і Шварценеггер. Пара також виховує двох доньок – чотирирічну Лайлу і дворічну Елоїзу. Крім того, у Кріса є 12-річний син Джек від колишньої дружини Анни Феріс.

Пратт почав зустрічатися з Кетрін влітку 2018 року, і пара зв'язала себе узами шлюбу наступного року в червні.

Раніше Фокус писав, що Кетрін народила Форда в листопаді минулого року.