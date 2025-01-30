"Не портите его": идея Netflix перезапустить культовый сериал разозлила фанатов

Пользователи всерьез опасаются, что обновленная версия сериала, который 17 раз номинировался на "Эмми" и четырежды выиграл награду, нивелирует оригинал. Кроме того, они не исключают, что платформа не сможет обойтись без политической повестки.

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Крупнейшая стриминговая платформа Netflix сообщила в соцсетях о том что работает над "новой адаптацией" серии американских детских романов Лоры Инглз Уайлдер и планирует выпустить новую версию любимого вестерна "Маленький домик в прериях", который выходил в эфир с 1974 по 1983 год и насчитывает девять сезонов.

По словам Джинни Хоу, вице-президента по драматическим сериалам сервиса, перезагрузка станет "свежим взглядом на эту культовую историю". Хоу также похвалила шоураннера Ребекку Сонненшайн за то, что она привнесла "эмоциональную глубину, которая порадует как новых, так и существующих поклонников этой любимой классики".

"Я влюбилась в эти книги, когда мне было пять лет. Они вдохновили меня стать писательницей и режиссером, и я польщена и взволнована возможностью адаптировать эти истории для новой глобальной аудитории с Netflix", — сказала Сонненшайн о предстоящем проекте.

После объявления на X пользователи социальных сетей выразили возмущение и беспокойство, поскольку не хотят, чтобы перезагрузка нивелировала оригинал, а также скепсис в отношении того, что сервис учтет повестку и заменит белых героев темнокожими и представителями сексменьшинств.

"Ты собираешься сделать Лору Инглз чернокожей и трансгендерной, не так ли…", "Пожалуйста, оставайтесь верны книге. Не добавляйте кучу персонажей и историй, которые не были предназначены для продвижения политической повестки дня", "Не оригинальная идея в каталоге Netflix. Оригинальный сериал #littlehouseontheprairie с Мелиссой Гилберт и Майклом Лэндоном был идеален. Не портите его", "Альберт будет глухим трансгендерным сиротой смешанной расы, который крадет одежду у карлика Лоры и помогает исцелить слепоту Бородатой Мэри с помощью показа мод в Двойной церкви, где она является жрицей-ведьмой", "Не могу дождаться, чтобы увидеть, как вы это переосмыслите", "Каждый раз, когда любимая классика переделывается и продюсерская компания использует слово "переосмысление", вы понимаете, что они ее полностью испортили", "@netflix, пожалуйста, нет… Я не знаю, как вы получили права на Лору Инглз Уайлдер, но ваша компания показала, что вы больше не представляете развлекательной ценности для семей", "Эта серия книг уже превратилась в потрясающий семейный сериал с Майклом Лэндоном в главной роли. Не нужно еще одной плохо переделанной "переосмысленной" истории. Оставьте ее в покое!", – пишут в комментариях. Большая часть подписчиков Netflix также заявила, что не будет смотреть, если сериал не будет "верен оригинальным книгам/телешоу".

"Маленький домик в прериях" – американский телесериал с Майклом Лэндоном, Мелиссой Гилберт и Карен Грассл в главных ролях. Он рассказывает о семье американских пионеров, путешествующих по еще неизведанной земле, пока не оседают на ферме в Уолнат-Гров, штат Миннесота, на протяжении 70-х и 80-х годов XIX века. Встречи с дружелюбными или, наоборот, злобными индейцами, великие пожары, нашествия саранчи, нападения пум — чего только не пришлось пережить маме Каролине, папе Чарльзу и их дочерям – Мэри, Лоре и крошке Кэрри. Однако изобретательность, смелость и сплоченность всегда помогали им в трудную минуту.

В июне прошлого года актерский состав "Маленького домика в прериях" воссоединился на Телевизионном фестивале в Монте-Карло в Монако. Карен Грассл, Элисон Арнгрим, Мелисса Сью Андерсон, Мэтью Лабьорто и Венди Лу Ли сидели на панели и размышляли о своих любимых воспоминаниях из шоу.

Они также ответили на вопросы фанатов о перезагрузке или воссоединении сериала.

"Было много попыток снова сделать "Маленький домик в прериях. Были шоу, был мюзикл, и я думаю, что у нас был уникальный опыт, и его нельзя повторить", – отметила 82-летняя Грассл

У Андерсон, которая играла старшую сестру, Мэри Инглз, были свои причины думать, что перезагрузка не сработает, и все потому, что Лэндон не будет в ней участвовать. Актер умер еще в 1991 году.

Ранее Фокус писал, что самый успешный фильм Netflix раскритиковали в пух и прах.