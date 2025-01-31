Никита Джигурда прокомментировал свое попадание в "черный список" Минкульта Украины

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины объявило о внесении российского актера Никиты Джигурды в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины объявило, что российский актер Никита Джигурда попал в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее решение было принято после многочисленных фактов его активного участия в антиукраинских мероприятиях, организованных государством-агрессором.

По информации СБУ, Джигурда неоднократно посещал временно оккупированные территории Украины, где организовывал мероприятия для поддержки российских войск и привозил гуманитарную помощь для захватчиков. Это признано угрозой национальным интересам Украины.

Никита Джигурда сам прокомментировал свое внесение в "черный список", назвав это "достойной наградой" и выступив с антиукраинскими заявлениями. Он продолжает активно поддерживать агрессию Кремля и выступать на стороне оккупантов.

Что известно о позиции Никиты Джигурды

Никита Джигурда — российский актер, шоумен и певец, который стал известным благодаря своим скандальным выходкам в личной жизни и на публике. Он активно поддерживает политику Кремля и выступает на стороне России в войне против Украины. Его позиция относительно конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма является четко пророссийской.

Никита Джигурда родился 27 января 1961 года в Киеве, Украинская ССР (теперь Украина). Он вырос в столице Украины, но после учебы в Киевском институте физической культуры переехал в Москву, где продолжил обучение в Щукинском театральном училище. Несмотря на его украинское происхождение, Джигурда сделал свою карьеру в России, где стал известным актером, шоуменом и певцом.

Джигурда неоднократно заявлял о своей поддержке президента России Владимира Путина и отличался критикой в адрес украинской власти. После начала войны в 2014 году он открыто поддержал агрессию России и даже участвовал в антиукраинских мероприятиях на временно оккупированных территориях. В 2023 году он посетил Волноваху и другие оккупированные районы, где организовывал "патриотические мероприятия" и оказывал поддержку российским военным, привозя гуманитарную помощь и технику для армии РФ.

В ответ на свое внесение в "черный список" Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, Джигурда заявил, что считает это "достойной наградой". Он также продолжает распространять кремлевскую пропаганду, называя украинцев "бандеровцами" и поддерживая идею "освобождения" Украины от "нацистского режима".

Никита Джигурда также попал в базу "Миротворец", куда вносится информация о лицах, которые поддерживают агрессивные действия России в Украине. Ранее он также был исключен из Союза кинематографистов Украины из-за своей антиукраинской позиции.

Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк впервые прокомментировала увольнение из "Хто зверху?" и намекнула на перемены в жизни.