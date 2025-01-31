Американская затворница: что известно о Анне Курниковой, которую не видели два года

Известная теннисистка прошла от знаменитости до отшельницы, которая живет в Майами за пятиметровой стеной.

Related video

Российская теннисистка Анна Курникова, которая в 2010 году получила гражданство США, на пике своей славы была одной из самых фотографируемых женщин в мире и магнитом для папарацци. Но после романа с поп-звездой Энрике Иглесиасом она "пропала с радаров". И ее никто не видел два года вплоть до ее внезапного появления на публике в инвалидном кресле на этой неделе. Журналисты попытались выяснить, куда пропала теннисная звезда и почему она не появляется на публике. Об этом пишет Daily Mail.

43-летнюю Анну Курникову видели на престижном прибрежном курорте Бал-Харбор в Майами. Она передвигалась на инвалидном кресле из-за травмированной ноги в компании двух своих маленьких дочерей от Энрике Иглесиаса.

Анна Курникова на инвалидном кресле

Курникова завершила свою карьеру в 21 год из-за хронических проблем со спиной. Она вышла в полуфинал Уимблдона в 1997 году и достигла наивысшего в карьере 8-го места в мировом рейтинге.

Анна рассказала журналу People о своем выходе на пенсию и сказала: "Я никогда не планировала и не думала, что это будет конец. Моя спина действительно заставила меня остановиться. Все стало настолько плохо, что я буквально не могла завязывать шнурки на ботинках. Я испытывала невыносимую боль. Я тренировалась по шесть-восемь часов каждый день с пяти лет. Мне было очень интересно перестать играть и понять: "Кто я без тенниса?".

Личная жизнь Курниковой, которая когда-то была предметом бесконечных спекуляций в СМИ давно перестала быть предметом сплетен в таблоидах. Она сама шутила в интервью журналу Sports Illustrated : "В каждой стране, которую я посещаю, у меня новый парень, и я целую их всех".

Известно, что она состоит в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом с 2001 года, хотя семейное положение пары остается загадкой.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас Фото: Getty Images

"Мы не поженились публично, но это не значит, что мы не женаты", — загадочно заметил Иглесиас два года назад. Пара познакомилась на съемках клипа Энрике Иглесиаса "Escape".

У Курниковой и Иглесиаса трое детей, близнецы Люси и Николас, семи лет, и пятилетняя Мэри. Люси и Мэри сопровождали свою мать в Бал-Харборе, а вся семья в последний раз была сфотографирована вместе в мае 2022 года, когда Курникова опубликовала в социальных сетях фотографию празднования дня рождения Иглесиаса.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас с детьми Фото: annakournikova/instagram

Журналисты таблоидов отмечают, что Курникова явно стремится к уединению, так как ее дом в Майами окружен высокой пятиметровой стеной.

В 2005 году, через два года после выхода на пенсию, она подверглась нападению со стороны преследователя Уильяма Лепески, который голым переплыл залив Бискейн по направлению к ее дому в надежде, что она спасет его от утопления. Но он ошибся с направлением и выплыл не к тому дому.

"Я была в полном шоке и страхе и очень беспокоилась за свою безопасность. Было очень страшно и жутко просто осознавать, что где-то есть кто-то, кто одержим", — сказала Курникова, которая наняла телохранителей и усилила охрану своего дома после инцидента.

К тому времени, как в 2002 году мужской журнал FHM признал ее самой сексуальной женщиной в мире, Курникова уже приобрела известность, снявшись в рекламе спортивного бюстгальтера со слоганом: "Отскакивать должен только мяч".

Курникова перед своим рекламным плакатом

Она даже стала причиной появления компьютерного вируса, прикрепленного к электронному письму с ее изображением, который распространился со скоростью лесного пожара в начале 2001 года, что принесло ей известность и упоминание в предпоследнем сезоне сериала "Друзья" в следующем году.

Однако плачевный образ, в котором ее изобразили, не помешал Курниковой стать самой высокооплачиваемой спортсменкой в ​​мире и достичь рекорда, которому позавидовало бы большинство теннисистов.

С тех пор, как в декабре 2017 года она завела семью, Курникова ведет все более замкнутый образ жизни. В прошлом году Энрике рассказывал о своих детях и семейной жизни, продвигая свою новую музыку.

"Я отдыхаю дома с детьми, с удовольствием отвожу их в школу и наблюдаю, как они растут", — рассказал он, заявив, что больше не будет выпускать альбомы, но продолжит выпускать синглы.

После рождения детей он признался: "Трудно оставлять их на два дня или две недели. Это нелегко".

Напомним, в 2023 году брат Энрике Иглесиаса случайно проговорился о том, что Энрике и Анна тайно поженились.