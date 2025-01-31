Американська самітниця: що відомо про Анну Курнікову, яку не бачили два роки

Відома тенісистка пройшла від знаменитості до відлюдниці, яка живе в Маямі за п'ятиметровою стіною.

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Російська тенісистка Анна Курнікова, яка 2010 року отримала громадянство США, на піку своєї слави була однією з найфотографованіших жінок у світі та магнітом для папараці. Але після роману з поп-зіркою Енріке Іглесіасом вона "пропала з радарів". І її ніхто не бачив два роки аж до її раптової появи на публіці в інвалідному кріслі цього тижня. Журналісти спробували з'ясувати, куди зникла тенісна зірка і чому вона не з'являється на публіці. Про це пише Daily Mail.

43-річну Анну Курнікову бачили на престижному прибережному курорті Бал-Гарбор у Маямі. Вона пересувалася на інвалідному кріслі через травмовану ногу в компанії двох своїх маленьких доньок від Енріке Іглесіаса.

Анна Курнікова на інвалідному кріслі

Курнікова завершила свою кар'єру в 21 рік через хронічні проблеми зі спиною. Вона вийшла в півфінал Вімблдону 1997 року і досягла найвищого в кар'єрі 8-го місця у світовому рейтингу.

Анна розповіла журналу People про свій вихід на пенсію і сказала: "Я ніколи не планувала і не думала, що це буде кінець. Моя спина дійсно змусила мене зупинитися. Усе стало настільки погано, що я буквально не могла зав'язувати шнурки на черевиках. Я відчувала нестерпний біль. Я тренувалася по шість-вісім годин щодня з п'яти років. Мені було дуже цікаво перестати грати і зрозуміти: "Хто я без тенісу?".

Особисте життя Курнікової, яке колись було предметом нескінченних спекуляцій у ЗМІ, давно перестало бути предметом пліток у таблоїдах. Вона сама жартувала в інтерв'ю журналу Sports Illustrated: "У кожній країні, яку я відвідую, у мене новий хлопець, і я цілую їх усіх".

Відомо, що вона перебуває у стосунках з іспанським співаком Енріке Іглесіасом з 2001 року, хоча сімейний стан пари залишається загадкою.

Анна Курнікова та Енріке Іглесіас Фото: Getty Images

"Ми не одружилися публічно, але це не означає, що ми не одружені", — загадково зауважив Іглесіас два роки тому. Пара познайомилася на зйомках кліпу Енріке Іглесіаса "Escape".

У Курнікової та Іглесіаса троє дітей, близнюки Люсі та Ніколас, семи років, і п'ятирічна Мері. Люсі та Мері супроводжували свою матір у Бал-Гарборі, а вся сім'я востаннє була сфотографована разом у травні 2022 року, коли Курнікова опублікувала в соціальних мережах фотографію святкування дня народження Іглесіаса.

Анна Курнікова та Енріке Іглесіас із дітьми Фото: annakournikova/instagram

Журналісти таблоїдів зазначають, що Курнікова явно прагне до усамітнення, оскільки її будинок у Маямі оточений високою п'ятиметровою стіною.

У 2005 році, через два роки після виходу на пенсію, вона зазнала нападу з боку переслідувача Вільяма Лепескі, який голим переплив затоку Біскейн у напрямку до її будинку в надії, що вона врятує його від утоплення. Але він помилився з напрямком і виплив не до того будинку.

"Я була в повному шоці та страху і дуже турбувалася за свою безпеку. Було дуже страшно і моторошно просто усвідомлювати, що десь є хтось, хто одержимий", — сказала Курнікова, яка найняла охоронців і посилила охорону свого будинку після інциденту.

На той час, як 2002 року чоловічий журнал FHM визнав її найсексуальнішою жінкою у світі, Курнікова вже набула популярності, знявшись у рекламі спортивного бюстгальтера зі слоганом: "Відскакувати повинен тільки м'яч".

Курнікова перед своїм рекламним плакатом

Вона навіть стала причиною появи комп'ютерного вірусу, прикріпленого до електронного листа з її зображенням, який поширився зі швидкістю лісової пожежі на початку 2001 року, що принесло їй популярність і згадку в передостанньому сезоні серіалу "Друзі" наступного року.

Однак жалюгідний образ, у якому її зобразили, не завадив Курніковій стати найбільш високооплачуваною спортсменкою у світі та досягти рекорду, якому позаздрила б більшість тенісистів.

Відтоді, як у грудні 2017 року вона завела сім'ю, Курнікова веде дедалі замкнутіший спосіб життя. Минулого року Енріке розповідав про своїх дітей і сімейне життя, просуваючи свою нову музику.

"Я відпочиваю вдома з дітьми, із задоволенням відводжу їх до школи і спостерігаю, як вони ростуть", — розповів він, заявивши, що більше не буде випускати альбоми, але продовжить випускати сингли.

Після народження дітей він зізнався: "Важко залишати їх на два дні або два тижні. Це нелегко".

Нагадаємо, 2023 року брат Енріке Іглесіаса випадково проговорився про те, що Енріке і Анна таємно одружилися.