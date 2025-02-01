Звезда сериала "Эмили в Париже" впервые стала матерью: подробности и фото младенца
Лили Коллинз стала матерью. Вместе со своим мужем Чарли Макдауэллом она переполнена любовью и благодарностью.
35-летняя британо-американская актриса, писательница и модель Лили Коллинз впервые стала мамой. Этой радостной новостью она поделилась со своими подписчиками в соцсетях.
Актриса рассказала, что они вместе с ее мужем Чарли Макдауэллом выбрали суррогатное материнство и опубликовала фото первенца.
"Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн Макдауэлл (Tove Jane McDowell). Словами не выразить нашу бесконечную благодарность нашей невероятной суррогатной матери и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим вас до Луны и обратно…", — подписала она кадр с малышом.
Ресурс TMZ пишет, что суррогатная мать родила ребенка в начале этой недели в Северной Калифорнии.
Кто такая Лили Коллинз
Лили замужем за актером и режиссером Чарли Макдауэллом — сыном актеров Малкольма Макдауэлла и Мэри Стинберген. У него есть сестра, актриса Лили Макдауэлл. Лили Коллинз, в свою очередь, является дочерью легендарного английского музыканта Фила Коллинза.
За время своей актерской карьеры встречалась з Джейми Бовером, Томасом Кокерелем и Крисом Эвансом. Романтические отношения с Макдауэллом у ней завязались в 2019 году, а поженилась пара в 2021-ом.
Еще в октябре Чарли признался ресурсу E! News, что они с супругой хотят стать родителями, скрывая тот факт, что ребенок, очевидно, уже на подходе.
Напомним, что поклонники телесериала "Эмили в Париже" во время посещения столицы Франции снимают видеоролики в красочных нарядах и беретах, подражая образу Лили Коллинз. Но этот тренд очень раздражает местных модниц.
Ранее Фокус писал, что первая леди Франции Брижит Макрон присоединилась к Лили Коллинз на съемках "Эмили в Париже".