Звезда сериала "Эмили в Париже" впервые стала матерью: подробности и фото младенца

Лили Коллинз стала матерью. Вместе со своим мужем Чарли Макдауэллом она переполнена любовью и благодарностью.

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35-летняя британо-американская актриса, писательница и модель Лили Коллинз впервые стала мамой. Этой радостной новостью она поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

Актриса рассказала, что они вместе с ее мужем Чарли Макдауэллом выбрали суррогатное материнство и опубликовала фото первенца.

"Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн Макдауэлл (Tove Jane McDowell). Словами не выразить нашу бесконечную благодарность нашей невероятной суррогатной матери и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим вас до Луны и обратно…", — подписала она кадр с малышом.

Ресурс TMZ пишет, что суррогатная мать родила ребенка в начале этой недели в Северной Калифорнии.

Кто такая Лили Коллинз

Лили замужем за актером и режиссером Чарли Макдауэллом — сыном актеров Малкольма Макдауэлла и Мэри Стинберген. У него есть сестра, актриса Лили Макдауэлл. Лили Коллинз, в свою очередь, является дочерью легендарного английского музыканта Фила Коллинза.

За время своей актерской карьеры встречалась з Джейми Бовером, Томасом Кокерелем и Крисом Эвансом. Романтические отношения с Макдауэллом у ней завязались в 2019 году, а поженилась пара в 2021-ом.

Еще в октябре Чарли признался ресурсу E! News, что они с супругой хотят стать родителями, скрывая тот факт, что ребенок, очевидно, уже на подходе.

Напомним, что поклонники телесериала "Эмили в Париже" во время посещения столицы Франции снимают видеоролики в красочных нарядах и беретах, подражая образу Лили Коллинз. Но этот тренд очень раздражает местных модниц.

Ранее Фокус писал, что первая леди Франции Брижит Макрон присоединилась к Лили Коллинз на съемках "Эмили в Париже".